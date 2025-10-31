Haberler Yaşam Haberleri Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda? Süper Lig'de derbi heyecanı!
Giriş Tarihi: 31.10.2025 16:28

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda? Süper Lig'de derbi heyecanı!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasına damga vuracak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi için geri sayım başladı. Zirve yarışında kritik bir öneme sahip olan bu dev mücadele, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Tüpraş Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı maç için heyecan dorukta. Peki, Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda naklen yayınlanacak? İşte derbinin tüm detayları!

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda? Süper Lig’de derbi heyecanı!

Futbolseverlerin haftalardır beklediği, nefesleri kesecek Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak. Her iki takımın da şampiyonluk yolunda kritik 3 puan hedeflediği bu karşılaşma, derbi atmosferinin tüm heyecanını sahaya taşıyacak. Siyah-beyazlılar, evinde ezeli rakibini yenerek ligdeki iddiasını güçlendirmeyi hedeflerken, sarı-lacivertliler ise deplasmanda galip gelerek liderlik koltuğunu hedefliyor.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF'nin Süper Lig programı takvimine göre Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin tarihi ve başlama saati resmi olarak belirlendi:

Tarih: 2 Kasım 2025 Pazar

Saat (TSİ): 20:00

Stadyum: Tüpraş Stadyumu (İstanbul)

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'deki tüm karşılaşmalar beIN Sports ekranlarından takip ediliyor.

Derbiye ev sahipliği yapacak olan Beşiktaş ve deplasmana gelecek Fenerbahçe'nin, maç öncesindeki performansı ve sıralamadaki konumu, derbinin tansiyonunu yükseltiyor. Bu tür kritik derbilerde puan durumundan çok, saha içi mücadelenin ve takımların o anki form durumunun belirleyici olduğu biliniyor.

BİLET FİYATLARI



Loca: 50.000TL
VIP 100: 37.500TL
VIP 101-126: 33.750TL
1. Kategori: 12.000 TL
2. Kategori: 11.000 TL
3. Kategori: 9.750 TL
4. Kategori: 7.500TL
5. Kategori: 6.500TL
6. Kategori: 5.750TL
Doğu Üst: 6.500TL
7. Kategori: 2.500TL
8. Kategori: 2.250TL

ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda? Süper Lig'de derbi heyecanı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz