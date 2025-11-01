BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE MAÇI YAYIN BİLGİSİ! Beşiktaş-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi için heyecan dorukta! Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak dev mücadele, Tüpraş Stadyumu'nda futbolseverlerle buluşacak. Beşiktaş, galibiyetle çıkış yakalamak isterken, Fenerbahçe deplasmanda kazanarak zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor. Derbiye sayılı saatler kala maçın yayın bilgileri merak konusu oldu. Peki, Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?