BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE MAÇI YAYIN BİLGİSİ! Beşiktaş-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 1.11.2025 09:46

Derbi heyecanı geri dönüyor! Süper Lig 2025/26 sezonunun 11. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Ezeli rekabette Fenerbahçe’nin 1 maçlık üstünlüğü bulunuyor. Futbolseverler, bu dev mücadelenin tarihini, saatini ve yayın kanalını merakla bekliyor. İşte Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi için heyecan dorukta! Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak dev mücadele, Tüpraş Stadyumu'nda futbolseverlerle buluşacak. Beşiktaş, galibiyetle çıkış yakalamak isterken, Fenerbahçe deplasmanda kazanarak zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor. Derbiye sayılı saatler kala maçın yayın bilgileri merak konusu oldu. Peki, Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE DERBİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş-Fenerbahçe derbi maçı 2 Kasım Pazar saat 20:00'de başlayacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan mücadeleyi hakem Ali Yılmaz yönetecek.

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE DERBİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN SPORTS 1 ekranından yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Gökhan, Ndidi, Cerny, Bilal Toure, Orkun Kökçü, Rafa Silva, Tammy Abraham

Fenerbahçe: Ederson, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Brown, Alvarez, Asensio, İsmail, Kerem, Nene, En Nesyri

