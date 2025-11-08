Beşiktaş GAİN - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Basketbol Süper Ligi

Basketbol Süper Ligi'nde namağlup yoluna devam eden iki güçlü ekip, Beşiktaş GAİN ve Anadolu Efes, pazar akşamı kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlılar, evinde EuroLeague tecrübesi olan Efes'i mağlup ederek zirvedeki iddiasını pekiştirmek isterken, Anadolu Efes ise hem EuroLeague hem de BSL'deki yoğun temposunda bir galibiyet daha alarak liderliğini sürdürmeyi hedefliyor. İki takımın sert savunma ve yüksek hücum potansiyelini birleştireceği bu mücadele, basketbol camiasının odak noktası olacak.