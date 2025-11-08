Haberler Yaşam Haberleri Beşiktaş GAİN - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Basketbol Süper Ligin yenilgisiz iki devi karşı karşıya!
Giriş Tarihi: 8.11.2025 11:23

Beşiktaş GAİN - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Basketbol Süper Ligin yenilgisiz iki devi karşı karşıya!

Basketbol Süper Ligi yedinci haftası, ligin yenilgisiz iki devini karşı karşıya getiriyor. Temsilcilerimizden Beşiktaş GAİN, son şampiyon Anadolu Efes'i evinde ağırlayacak. Ligin zirve yarışını yakından ilgilendiren ve büyük heyecana sahne olması beklenen bu derbi öncesinde basketbolseverler, Beşiktaş GAİN - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak sorularına yanıt arıyor. İşte kritik karşılaşmanın tüm detayları.

Beşiktaş GAİN - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Basketbol Süper Ligin yenilgisiz iki devi karşı karşıya!

Basketbol Süper Ligi'nde namağlup yoluna devam eden iki güçlü ekip, Beşiktaş GAİN ve Anadolu Efes, pazar akşamı kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlılar, evinde EuroLeague tecrübesi olan Efes'i mağlup ederek zirvedeki iddiasını pekiştirmek isterken, Anadolu Efes ise hem EuroLeague hem de BSL'deki yoğun temposunda bir galibiyet daha alarak liderliğini sürdürmeyi hedefliyor. İki takımın sert savunma ve yüksek hücum potansiyelini birleştireceği bu mücadele, basketbol camiasının odak noktası olacak.

BEŞİKTAŞ - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasındaki dev derbi için geri sayım başladı:

Tarih: 09 Kasım 2025 Pazar

Saat: Karşılaşma, 20.30'da başlayacak.

Maç, Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanacak.

BEŞİKTAŞ - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş GAİN - Anadolu Efes maçı beIN Sports 5 ekranlarından yayınlanacak.

BASKETBOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş GAİN - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Basketbol Süper Ligin yenilgisiz iki devi karşı karşıya!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz