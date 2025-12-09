Haberler Yaşam Haberleri Beşiktaş Gain - Lietkabelis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? BKT EuroCup 10. Hafta
Giriş Tarihi: 9.12.2025 16:36

Beşiktaş Gain - Lietkabelis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? BKT EuroCup 10. Hafta

Basketbolseverlerin merakla beklediği BKT EuroCup heyecanı, 10. hafta mücadelesiyle devam ediyor. Siyah-beyazlıların başarılı temsilcisi Beşiktaş GAİN, bugün Litvanya ekibi Lietkabelis Panevezys'i ağırlıyor. Kartal, grup sıralamasındaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Peki; Beşiktaş Gain - Lietkabelis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, tüm detaylar!

Beşiktaş GAİN Basketbol Takımı, Avrupa Kupası'ndaki iddialı yürüyüşünü evinde sürdürüyor. BKT EuroCup B Grubu'nda ilk maçta rakibine karşı aldığı 85-79'luk mağlubiyetin izlerini silmek isteyen siyah-beyazlılar, taraftarının önünde galibiyete odaklandı. Grubun önemli takımlarından olan Beşiktaş, üst sıralardaki yerini koruyarak eleme turlarına avantajlı girmeyi amaçlıyor. İşte, Beşiktaş basketbol maçı hakkında merak edilenler:

BEŞİKTAŞ GAİN - LİETKABELİS MAÇI NE ZAMAN?

EuroCup heyecanı, Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde zirveye çıkıyor. Basketbolseverler için en önemli detaylar maçın yayın saati ve hangi kanalda izleneceği.

Detay Bilgi
Organizasyon BKT EuroCup 10. Hafta
Rakip BC Lietkabelis Panevezys (Litvanya)
Tarih (Ne Zaman) 09 Aralık 2025 Salı
Saat (Saat Kaçta) 20:00 (TSİ)
Yer Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi, İstanbul

BEŞİKTAŞ GAİN - LİETKABELİS MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanacak maç TRT Spor ekranlarından canlı yayımlanacak.

Beşiktaş GAİN, BKT EuroCup B Grubu'nda bu karşılaşmaya güçlü bir pozisyonda giriyor. Grupta geride kalan maçlarda sergilediği başarılı performansla üst sıralarda yer alan siyah-beyazlı ekip, bu galibiyetle yerini daha da sağlamlaştırmayı hedefliyor.

İlk yarıda deplasmanda oynanan ve 85-79 mağlubiyetle sonuçlanan maçın rövanş mücadelesi olması, bu karşılaşmanın önemini katlıyor.

