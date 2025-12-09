Beşiktaş Gain - Lietkabelis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? BKT EuroCup 10. Hafta

Beşiktaş GAİN Basketbol Takımı, Avrupa Kupası'ndaki iddialı yürüyüşünü evinde sürdürüyor. BKT EuroCup B Grubu'nda ilk maçta rakibine karşı aldığı 85-79'luk mağlubiyetin izlerini silmek isteyen siyah-beyazlılar, taraftarının önünde galibiyete odaklandı. Grubun önemli takımlarından olan Beşiktaş, üst sıralardaki yerini koruyarak eleme turlarına avantajlı girmeyi amaçlıyor. İşte, Beşiktaş basketbol maçı hakkında merak edilenler:
EuroCup heyecanı, Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde zirveye çıkıyor. Basketbolseverler için en önemli detaylar maçın yayın saati ve hangi kanalda izleneceği.
|Detay
|Bilgi
|Organizasyon
|BKT EuroCup 10. Hafta
|Rakip
|BC Lietkabelis Panevezys (Litvanya)
|Tarih (Ne Zaman)
|09 Aralık 2025 Salı
|Saat (Saat Kaçta)
|20:00 (TSİ)
|Yer
|Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi, İstanbul
Beşiktaş GAİN, BKT EuroCup B Grubu'nda bu karşılaşmaya güçlü bir pozisyonda giriyor. Grupta geride kalan maçlarda sergilediği başarılı performansla üst sıralarda yer alan siyah-beyazlı ekip, bu galibiyetle yerini daha da sağlamlaştırmayı hedefliyor.
İlk yarıda deplasmanda oynanan ve 85-79 mağlubiyetle sonuçlanan maçın rövanş mücadelesi olması, bu karşılaşmanın önemini katlıyor.