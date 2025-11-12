Beşiktaş GAİN - Trento maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroCup 7. hafta

BKT EuroCup'ta mücadele eden ve Play-off hedefleri doğrultusunda önemli galibiyetlere imza atmak isteyen Beşiktaş Basketbol Takımı, 7. hafta karşılaşmasında kendi sahasında İtalyan ekibi Trento'yu ağırlayacak. Geçtiğimiz hafta deplasmanda yaşadığı mağlubiyetin ardından taraftarı önünde kazanarak moral bulmak isteyen siyah-beyazlılar, bu kritik maç için hazırlıklarını sürdürüyor. İşte, Beşiktaş GAİN - Trento maçı canlı yayın bilgisi: