Beşiktaş, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti.

Süper Lig'de dün oynanan RAMS Başakşehir maçında forma giyen futbolcular, salonda yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise 5'e 2 top kapma ve koordinasyon çalışmasıyla başladıkları idmanı, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamladı.

Siyah-beyazlılar, Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından 15 Nisan Salı günü yapacağı antrenmanla devam edecek.