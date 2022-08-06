Beşiktaş Kayserispor maçı hangi kanalda? Beşiktaş Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonunun ilk haftasında heyecan had safhada... Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig yeni sezon ilk maçında Yukatel Kayserispor'u konuk edecek. Valerien Ismael yönetimindeki siyah beyazlı ekip, yeni sezona 3 oyuncusundan yoksun başlayacak. Josef de Souza, Atiba Hutchinson ve Welinton Souza, Kayserispor karşısında görev alamayacak. Takımını ekran başından desteklemek isteyen futbolseverler ise Beşiktaş Kayserispor maçı canlı yayın kanalı, saati ve muhtemel 11'leri araştırması yapıyor. Peki, Beşiktaş Kayserispor maçı hangi kanalda? Beşiktaş Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte merak konusu olan Beşiktaş Kayserispor maçı hangi kanalda? sorusunun yanıtı ve muhtemel 11'ler…