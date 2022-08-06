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Giriş Tarihi: 6.8.2022 15:47

Beşiktaş Kayserispor maçı hangi kanalda? Beşiktaş Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonunda heyecan devam ediyor. Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş, sezonu Kayserispor maçıyla açıyor. Kadrosunda önemli değişiklikler yaşayan siyah-beyazlı takım, yeni transferleriyle sahaya çıkacak. Heyecan dolu müsabakayı kaçırmak istemeyen futbolseverler ise ‘’Beşiktaş Kayserispor maçı hangi kanalda?’’ sorusuna yanıt arıyor. Peki, Beşiktaş Kayserispor maçı hangi kanalda? Beşiktaş Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmanın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11’leri…

Beşiktaş Kayserispor maçı hangi kanalda? Beşiktaş Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonunun ilk haftasında heyecan had safhada... Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig yeni sezon ilk maçında Yukatel Kayserispor'u konuk edecek. Valerien Ismael yönetimindeki siyah beyazlı ekip, yeni sezona 3 oyuncusundan yoksun başlayacak. Josef de Souza, Atiba Hutchinson ve Welinton Souza, Kayserispor karşısında görev alamayacak. Takımını ekran başından desteklemek isteyen futbolseverler ise Beşiktaş Kayserispor maçı canlı yayın kanalı, saati ve muhtemel 11'leri araştırması yapıyor. Peki, Beşiktaş Kayserispor maçı hangi kanalda? Beşiktaş Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte merak konusu olan Beşiktaş Kayserispor maçı hangi kanalda? sorusunun yanıtı ve muhtemel 11'ler…

BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Kayserispor maçı, 6 Ağustos 2022 Cumartesi (bu akşam) saat 21:45'te başlayacak.

BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş - Kayserispor maçı, beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayımlanacak.

Karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecek. Ümit Öztürk'ün yardımcılıklarını ise Osman Gökhan Bilir ve Murat Tuğberk Curbay yapacak. Maçın 4.hakemi de Kadir Sağlam olarak belirlendi. Beşiktaş - Kayserispor maçının VAR hakemi ise Alper Ulusoy oldu.

BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Gedson, Salih, Kartal, Ghezzal, Muleka, Weghorst

Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Kemen, Attamah, Mensah, Emrah, Gavranovic, Thiam

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Beşiktaş Kayserispor maçı hangi kanalda? Beşiktaş Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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