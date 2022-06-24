Haberler Yaşam Haberleri Beşiktaş kombine fiyatları 2022 belli oldu! 2022-2023 sezonu Beşiktaş kombine satışları ne zaman başlıyor, yenileme dönemi ne zaman?
Giriş Tarihi: 24.6.2022 14:50 Son Güncelleme: 24.6.2022 14:55

Beşiktaş kombine fiyatları 2022 belli oldu! 2022-2023 sezonu Beşiktaş kombine satışları ne zaman başlıyor, yenileme dönemi ne zaman?

Beşiktaş kombine fiyatları 2022 belli oldu! 2022-2023 sezonu Beşiktaş kombine satışları ne zaman başlıyor, yenileme dönemi ne zaman?

Beşiktaş kombine fiyatları 2022 açıklandı! 2022-2023 kombineleri için heyecanla bekleyen siyah beyazlı taraftarlar detayları öğrendi. Bununla birlikte “2022-2023 sezonu Beşiktaş kombine satışları ne zaman başlıyor, BJK kombine yenileme dönemi ne zaman?” gibi sorular yanıt aramaya başladı. Beşiktaş kombine fiyatları sorgulanırken satış işlemlerinin ne zaman başlayacağı da merak konusu. Peki, 2022-2023 Beşiktaş kombine bilet satışları ne zaman başlıyor? İşte Vodafone Park Beşiktaş kombine fiyatları 2022 listesi…

Siyah beyazlı taraftarlarda 2022-2023 sezonu heyecanı yaşanıyor! Beşiktaş kombine fiyatları 2022 belli oldu. Kombine bilet almak isteyen kartal taraftarları "2022-2023 sezonu Beşiktaş kombine satışları ne zaman başlıyor, BJK kombine yenileme dönemi ne zaman?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, 2022-2023 Beşiktaş kombine bilet satışları ne zaman başlıyor? İşte, kombine fiyatları 2022 listesi ile Vodafone Park kombine bilet satışları…

2022-2023 BEŞİKTAŞ KOMBİNE SATIŞLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Vodafone Park'ta oynanacak maçlar için geçerli olarak kombine bilet satışları için henüz net bir tarih verilmedi. Ancak yenileme dönemi tarihleri belli oldu.

Buna göre 2019-20 sezonundan kombinesi olan Beşiktaş taraftarlarına özel yenileme dönemi, yarın (25 Haziran) saat 10.00'da başlayacak. Yenileme dönemi 3 Temmuz Pazar günü saat 23.59 itibarıyla sona erecek.

BEŞİKTAŞ KOMBİNE FİYATLARI 2022

1. Kategori: 9.900 TL

2. Kategori: 8.900 TL

3. Kategori: 7.400 TL

4. Kategori: 6.400 TL

5. Kategori: 5.900 TL

6. Kategori: 4.900 TL

Doğu Üst: 3.500 TL

7. Kategori: 2.500 TL

8. Kategori: 2.400 TL

Kuzey Üst: 1.800 TL

VIP 101 -126: 17.500 TL

VIP 100: 20.000 TL

BEŞİKTAŞ KOMBİNE YENİLEME NASIL YAPILIR?

2019-20 sezonundan kombinesi olan ve kombinelerini 2022-23 sezonu için yenilemek isteyen siyah beyazlı taraftarlar işlemlerini; passo.com.tr, Passo Mobil ve Beşiktaş Vodafone Park Kombine Satış Ofisi'nde gerçekleştirebilirler.

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Beşiktaş kombine fiyatları 2022 belli oldu! 2022-2023 sezonu Beşiktaş kombine satışları ne zaman başlıyor, yenileme dönemi ne zaman?
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