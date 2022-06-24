Beşiktaş kombine fiyatları 2022 belli oldu! 2022-2023 sezonu Beşiktaş kombine satışları ne zaman başlıyor, yenileme dönemi ne zaman?

Siyah beyazlı taraftarlarda 2022-2023 sezonu heyecanı yaşanıyor! Beşiktaş kombine fiyatları 2022 belli oldu. Kombine bilet almak isteyen kartal taraftarları "2022-2023 sezonu Beşiktaş kombine satışları ne zaman başlıyor, BJK kombine yenileme dönemi ne zaman?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, 2022-2023 Beşiktaş kombine bilet satışları ne zaman başlıyor? İşte, kombine fiyatları 2022 listesi ile Vodafone Park kombine bilet satışları…
2022-2023 BEŞİKTAŞ KOMBİNE SATIŞLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Vodafone Park'ta oynanacak maçlar için geçerli olarak kombine bilet satışları için henüz net bir tarih verilmedi. Ancak yenileme dönemi tarihleri belli oldu.
Buna göre 2019-20 sezonundan kombinesi olan Beşiktaş taraftarlarına özel yenileme dönemi, yarın (25 Haziran) saat 10.00'da başlayacak. Yenileme dönemi 3 Temmuz Pazar günü saat 23.59 itibarıyla sona erecek.