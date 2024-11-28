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Giriş Tarihi: 28.11.2024 08:02

Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11'ler... Beşiktaş Avrupa Ligi maçı hangi kanalda?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi beşinci karşılaşmasında Maccabi Tel Aviv ile karşılaşıyor. Macaristan'ın Debrecen kentinde oynanacak karşılaşma öncesi kulüp yönetimindeki değişimler ve istifalar gündemde. Malmö, Lyon gibi takımları geçen siyah beyazlılar Immobile, Rafa Silva gibi transferleriyle sezon başında yakaladığı dinamiği sürdüremedi. Ancak Avrupa sahasında yakaladığı yükselişe devam etmek isteyen Beşiktaş Maccabi Tel Aviv'i geçerek ilk 8 iddiasını korumak istiyor. Peki; Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, nerede oynanacak? İşte, muhtemel 11'ler...

Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11’ler... Beşiktaş Avrupa Ligi maçı hangi kanalda?

Beşiktaş Avrupa Ligi maçı Nagyerdei Stadı'nda oynanacak. Siyah beyazlılarda Ernest Muçi'nin sakatlığı nedeniyle kadroda olmayacağı bilinirken gözler yıldız isimlere döndü. Süper Lig iddiasını sürdüremeyen Kara Kartal Avrupa'da yoluna devam etmek istiyor. Son 16 turu için çalışan siyah beyazlı ekip Giovanni van Bronckhorst yönetiminde 5. karşılaşmasına odaklandı. Peki; Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı hangi kanalda, şifresiz mi, ne zaman ve saat kaçta? İşte, karşılaşmaya dair merak edilenler...

UEFA AVRUPA LİGİNDE 5. MAÇLAR OYNANIYOR!

Yeni sistemde toplamda 8 maç oynayacak takımlar ilk 8'de yer aldıkları takdirde son 16 turuna doğrudan çıkmaya hak kazanıyor. 9-24 arasında kalan takımlar için son 16 bileti play-off ile alınacak.

4 maçı geride bırakan UEFA Avrupa Liginde 5. maçlar oynanıyor. Beşiktaş Maccabi Tel Aviv, Fenerbahçe Slavia Prag, Galatsaray AZ Alkmaar takımlarıyla karşılaşıyor.

BEŞİKTAŞ - MACCABİ TEL AVİV MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi 5. maçına çıkacak Beşiktaş Maccabi Tel Aviv ile karşılaşıyor. Beşiktaş'ın maçı 28 Kasım Perşembe (bugün) TSİ 20.45'te başlayacak.

BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı TRT Spor ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayımlanacak.

BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11

Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Ndour, Gedson Fernandes, Rashica, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile.

BEŞİKTAŞ'TA PEŞ PEŞE İSTİFA

Samet Aybaba, Brad Friedel ayrılıkları ardından İletişim Direktörü Okay Karacan da görevini bırakmıştı. Son olarak Asbaşkan Onur Göçmez'in istifa talebi reddedilmişti.

Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşen toplantı sonrası Beşiktaş Başkanı Hasan Arat da Futbol A.Ş. başkanlığından istifa etti.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamaya göre toplantı sonrası Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığına Hüseyin Yücel'in getirilmesine karar verildi.

UEFA AVRUPA LİGİ BEŞİKTAŞ MAÇ PROGRAMI

28 Kasım 2024 Perşembe
20.45 Beşiktaş - M. Tel-Aviv

12 Aralık 2024 Perşembe
23.00 Bodø/Glimt – Beşiktaş

22 Ocak 2025 Çarşamba
18.30 Beşiktaş - Athletic Club

30 Ocak 2025 Perşembe
23.00 Twente – Beşiktaş

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Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11'ler... Beşiktaş Avrupa Ligi maçı hangi kanalda?
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