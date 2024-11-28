Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11’ler... Beşiktaş Avrupa Ligi maçı hangi kanalda?

Beşiktaş Avrupa Ligi maçı Nagyerdei Stadı'nda oynanacak. Siyah beyazlılarda Ernest Muçi'nin sakatlığı nedeniyle kadroda olmayacağı bilinirken gözler yıldız isimlere döndü. Süper Lig iddiasını sürdüremeyen Kara Kartal Avrupa'da yoluna devam etmek istiyor. Son 16 turu için çalışan siyah beyazlı ekip Giovanni van Bronckhorst yönetiminde 5. karşılaşmasına odaklandı. Peki; Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı hangi kanalda, şifresiz mi, ne zaman ve saat kaçta? İşte, karşılaşmaya dair merak edilenler...