Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11’ler... Beşiktaş Avrupa Ligi maçı hangi kanalda?

Beşiktaş Avrupa Ligi maçı Nagyerdei Stadı'nda oynanacak. Siyah beyazlılarda Ernest Muçi'nin sakatlığı nedeniyle kadroda olmayacağı bilinirken gözler yıldız isimlere döndü. Süper Lig iddiasını sürdüremeyen Kara Kartal Avrupa'da yoluna devam etmek istiyor. Son 16 turu için çalışan siyah beyazlı ekip Giovanni van Bronckhorst yönetiminde 5. karşılaşmasına odaklandı. Peki; Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı hangi kanalda, şifresiz mi, ne zaman ve saat kaçta? İşte, karşılaşmaya dair merak edilenler...
UEFA AVRUPA LİGİNDE 5. MAÇLAR OYNANIYOR!
Yeni sistemde toplamda 8 maç oynayacak takımlar ilk 8'de yer aldıkları takdirde son 16 turuna doğrudan çıkmaya hak kazanıyor. 9-24 arasında kalan takımlar için son 16 bileti play-off ile alınacak.
4 maçı geride bırakan UEFA Avrupa Liginde 5. maçlar oynanıyor. Beşiktaş Maccabi Tel Aviv, Fenerbahçe Slavia Prag, Galatsaray AZ Alkmaar takımlarıyla karşılaşıyor.
BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı TRT Spor ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayımlanacak.
BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11
Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Ndour, Gedson Fernandes, Rashica, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile.
BEŞİKTAŞ'TA PEŞ PEŞE İSTİFA
Samet Aybaba, Brad Friedel ayrılıkları ardından İletişim Direktörü Okay Karacan da görevini bırakmıştı. Son olarak Asbaşkan Onur Göçmez'in istifa talebi reddedilmişti.
Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşen toplantı sonrası Beşiktaş Başkanı Hasan Arat da Futbol A.Ş. başkanlığından istifa etti.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamaya göre toplantı sonrası Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığına Hüseyin Yücel'in getirilmesine karar verildi.