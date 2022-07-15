Beşiktaş Mainz maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Mainz maçı canlı yayın kanalı ve saati gündemdeki yerini aldı. Hazırlık maçını takip etmek isteyen siyah beyazlı taraftarlar araştırmalara başladı: Beşiktaş Mainz maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta oynanacak? Avusturya etabı bitiyor ve Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş son hazırlık maçına Alman takım Mainz 05 ile çıkıyor. Peki, Beşiktaş Mainz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevaplar…
BEŞİKTAŞ MAINZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş Mainz 05 hazırlık maçı, 15 Temmuz 2022 Cuma günü yani bu akşam oynanacak ve maç saat 21:15'te başlayacak.
BEŞİKTAŞ HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?
Kufstein Arena'da oynanacak maç, Smart Spor'dan naklen yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ HAZIRLIK MAÇLARI PROGRAMI
15 Temmuz Cuma:
21.15 Beşiktaş-Mainz 05 (Kufstein Arena)
23 Temmuz Cumartesi:
20.00 Beşiktaş-Wolverhampton (Estadio Camilo Cano La Nucia)
26 Temmuz Salı:
20.00 Beşiktaş-Deportivo Alaves (Estadio Camilo Cano La Nucia)
30 Temmuz Cumartesi:
19.00 Beşiktaş-Sampdoria (Vodafone Park)