Beşiktaş Mainz maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Mainz maçı canlı yayın kanalı ve saati gündemdeki yerini aldı. Hazırlık maçını takip etmek isteyen siyah beyazlı taraftarlar araştırmalara başladı: Beşiktaş Mainz maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta oynanacak? Avusturya etabı bitiyor ve Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş son hazırlık maçına Alman takım Mainz 05 ile çıkıyor. Peki, Beşiktaş Mainz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevaplar…