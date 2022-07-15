Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor. Gedson Fernandes, Weghorst, Muleka gibi transferlerle kadrosunu güçlendiren siyah beyazlı takım, üçüncü hazırlık maçına çıkmaya hazırlanıyor. Werder Bremen'i 2-1'le geçen, Viktoria Plzen'le 0-0 berabere kalan Kara Kartal, Avusturya etabında son hazırlık maçında Mainz 05 ile karşı karşıya gelecek. Bu noktada futbolseverler, ''Beşiktaş Mainz 05 maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Beşiktaş Mainz 05 maçının tarihi, saati ve canlı izle kanalı.
BEŞİKTAŞ MAINZ 05 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Beşiktaş Mainz 05 hazırlık maçı, 15 Temmuz 2022 Cuma günü yani bu akşam oynanacak ve maç saat 21:15'te başlayacak.
BEŞİKTAŞ'IN AVUSTURYA KAMPI MAÇ PROGRAMI
15 Temmuz Cuma 21.15 Beşiktaş-Mainz 05 (Kufstein Arena)
23 Temmuz Cumartesi 20.00 Beşiktaş-Wolverhampton (Estadio Camilo Cano La Nucia)
26 Temmuz Salı 20.00 Beşiktaş-Deportivo Alaves (Estadio Camilo Cano La Nucia)
30 Temmuz Cumartesi 19.00 Beşiktaş-Sampdoria (Vodafone Park)