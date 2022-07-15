Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor. Gedson Fernandes, Weghorst, Muleka gibi transferlerle kadrosunu güçlendiren siyah beyazlı takım, üçüncü hazırlık maçına çıkmaya hazırlanıyor. Werder Bremen'i 2-1'le geçen, Viktoria Plzen'le 0-0 berabere kalan Kara Kartal, Avusturya etabında son hazırlık maçında Mainz 05 ile karşı karşıya gelecek. Bu noktada futbolseverler, ''Beşiktaş Mainz 05 maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Beşiktaş Mainz 05 maçının tarihi, saati ve canlı izle kanalı.