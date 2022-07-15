Haberler Yaşam Haberleri Beşiktaş Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Beşiktaş Mainz 05 maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 15.7.2022 15:05

Beşiktaş Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Beşiktaş Mainz 05 maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

2022-2023 sezonu hazırlıklarına Avusturya’da devam eden Beşiktaş, Werder Bremen ve Viktoria Plzen ile oynadığı hazırlık maçının ardından üçüncü maçına çıkacak. Siyah beyazlı ekip, bu akşam Alman ekibi Mainz 05 karşısında galibiyet arayacak. Maçın yayın saati ve canlı izle kanalı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Beşiktaş hazırlık maçı saat kaçta? Beşiktaş Mainz 05 maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maç ile ilgili tüm detaylar.

Beşiktaş Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Beşiktaş Mainz 05 maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor. Gedson Fernandes, Weghorst, Muleka gibi transferlerle kadrosunu güçlendiren siyah beyazlı takım, üçüncü hazırlık maçına çıkmaya hazırlanıyor. Werder Bremen'i 2-1'le geçen, Viktoria Plzen'le 0-0 berabere kalan Kara Kartal, Avusturya etabında son hazırlık maçında Mainz 05 ile karşı karşıya gelecek. Bu noktada futbolseverler, ''Beşiktaş Mainz 05 maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Beşiktaş Mainz 05 maçının tarihi, saati ve canlı izle kanalı.

BEŞİKTAŞ MAINZ 05 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Beşiktaş Mainz 05 hazırlık maçı, 15 Temmuz 2022 Cuma günü yani bu akşam oynanacak ve maç saat 21:15'te başlayacak.

BEŞİKTAŞ MAINZ 05 MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kufstein Arena'da oynanacak maç, D-Smart 77. kanal Smart Spor'dan naklen yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'IN AVUSTURYA KAMPI MAÇ PROGRAMI

15 Temmuz Cuma 21.15 Beşiktaş-Mainz 05 (Kufstein Arena)

23 Temmuz Cumartesi 20.00 Beşiktaş-Wolverhampton (Estadio Camilo Cano La Nucia)

26 Temmuz Salı 20.00 Beşiktaş-Deportivo Alaves (Estadio Camilo Cano La Nucia)

30 Temmuz Cumartesi 19.00 Beşiktaş-Sampdoria (Vodafone Park)

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Beşiktaş Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Beşiktaş Mainz 05 maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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