Beşiktaş Müzesi Nerede? Beşiktaş JK Müzesi’ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?

İstanbul'un özel semtlerinden birisi olan Beşiktaş'ta bulunan aynı isimli müze pek çok kişinin ilgisini çekmiştir. Şehir içinden veya dışından bu müzeye gelmek isteyen ziyaretçiler, buraya gelmek için farklı yöntemlere başvurmuştur. Özellikle Beşiktaş taraftarlarının büyük derecede ilgisini çeken bu müzede, kendilerini nelerin karşılayacağı daha çok merak uyandırmıştır. Bu müzenin ne gibi bir özeliği olduğu da araştırılmakla beraber, müzeye dair BJK'ye dair ilkler çok kişinin merakını çekmeyi başarmıştır. Siyah beyaz renklerle döşeli bu müzeye dair detayları yazımızda yer verdik. Beiktaş Müzesi nerede? Beşiktaş JK Müzesi'ne nasıl gidilir ve giriş ücreti ne kadar? Sorularının cevabı sizlerle.

Beşiktaş Müzesi Nerede?

İstanbul'un en popüler yerlerinden birisi olan Beşiktaş semtinde bulunan Beşiktaş müzesi, burayı ziyaret etmek isteyenlerin dikkatini çekmeyi başarmıştır. Bu müze Beşiktaş İnönü- Vodafone Arene Stadyumu içerisinde bulunur. Beşiktaş müzesi 2007 yılında ziyarete açılmakla beraber müzenin sergi alanı 250 metrekaredir. Müzenin içerisinde ise kazanılan kupalar, tarihi fotoğraflar, formalar bulunur. Müze ve stat turu aynı anda yapılmasından ötürü daha çok dikkat çekmeyi başarmıştır. Stadyum ile başlatılan gezinin ilk durağı ise ebetteki müze ile son buluyor.

Beşiktaş JK Müzesi'ne Nasıl Gidilir?

Beşiktaş Jk Müzesi'ne ziyarette bulunmak isteyen pek çok kişi, buraya nasıl gidilir sorusuna cevap bulmak için internete başvurmuştur. İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan bu müzeye gitmek için en çok tercih edilen yol mevcuttur. Bu müzeye gitmek için vapur ile Beşiktaş iskelesine ulaştıktan sonra Çırağan Sarayı yönüne doğru yürümek gerekecektir. Bir diğer seçenek ise, metrobüs ile Zincirkuyu'ya geçmek ve buradan Beşiktaş çıkışını takip etmek doğru olacaktır. Buradan sonra bir otobüs ile 10 dakika sonra müzeye ulaşmak mümkün.