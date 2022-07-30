Beşiktaş Sampdoria maçı canlı izle || İşte 30 Temmuz 2022 Beşiktaş Sampdoria maçı şifresiz canlı izle yayın kanalı!

Beşiktaş'ın son hazırlık maçı için nefesler tutuldu. Valerien Ismael yönetimindeki siyah beyazlı ekip, bu akşam Sampdoria'yı konuk edecek. Yeni transferleriyle sahada olacak olan Kara Kartal, İtalyan rakibini devirip yeni sezon için moral depolamayı hedefliyor. Siyah beyazlı takıma gönül veren taraftarlar ise ''Beşiktaş Sampdoria maçı canlı ve şifresiz izle'' şeklindeki araştırmalarına devam ediyor. Peki, Beşiktaş Sampdoria maçı hangi kanalda? İşte 'Beşiktaş Sampdoria maçı canlı izle ekranı ve tüm detaylar…