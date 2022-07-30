Haberler Yaşam Haberleri Beşiktaş Sampdoria maçı canlı izle || İşte 30 Temmuz 2022 Beşiktaş Sampdoria maçı şifresiz canlı izle yayın kanalı!
Giriş Tarihi: 30.7.2022 15:30

Beşiktaş Sampdoria maçı canlı izle || İşte 30 Temmuz 2022 Beşiktaş Sampdoria maçı şifresiz canlı izle yayın kanalı!

Beşiktaş Sampdoria maçı canlı izle… Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, bu akşam İtalyan takım ile kozlarını paylaşacak. Yeni transferlerin takıma uyum sağlamalarını hedefleyen siyah beyazlı ekip, sahadan galip ayrılarak yeni sezona moral depolamış olarak girmek istiyor. Zorlu mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler ise “Beşiktaş Sampdoria maçı canlı izle” şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor. İşte Beşiktaş Sampdoria maçı canlı ve şifresiz izle linki!

Beşiktaş Sampdoria maçı canlı izle || İşte 30 Temmuz 2022 Beşiktaş Sampdoria maçı şifresiz canlı izle yayın kanalı!

Beşiktaş'ın son hazırlık maçı için nefesler tutuldu. Valerien Ismael yönetimindeki siyah beyazlı ekip, bu akşam Sampdoria'yı konuk edecek. Yeni transferleriyle sahada olacak olan Kara Kartal, İtalyan rakibini devirip yeni sezon için moral depolamayı hedefliyor. Siyah beyazlı takıma gönül veren taraftarlar ise ''Beşiktaş Sampdoria maçı canlı ve şifresiz izle'' şeklindeki araştırmalarına devam ediyor. Peki, Beşiktaş Sampdoria maçı hangi kanalda? İşte 'Beşiktaş Sampdoria maçı canlı izle ekranı ve tüm detaylar…

BEŞİKTAŞ SAMPDORIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Sampdoria hazırlık maçı canlı yayın kanalı bilgileri ve tüm detaylar şöyle;

Beşiktaş Sampdoria maçı, 30 Temmuz 2022 Cumartesi günü yani bu akşam saat 19.00'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ SAMPDORIA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş Sampdoria maçı, TRT Spor ekranlarından ve Spor Smart'tan naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL İLK 11

Ersin, Welinton, Necip, Montero, Rosier, Josef, Gedson, Umut, Hasic, Boyd, Cenk Tosun

BEŞİKTAŞ SAMPDORIA MAÇI CANLI İZLE LİNKİ

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor/

https://www.dsmartgo.com.tr/tv-izle/spor-smart/11909

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Beşiktaş Sampdoria maçı canlı izle || İşte 30 Temmuz 2022 Beşiktaş Sampdoria maçı şifresiz canlı izle yayın kanalı!
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