Beşiktaş - St. Patrick’s maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi Beşiktaş rövanş maçı bilet fiyatları

Tur kapısını aralayan Beşiktaş'ta yeni transferler Tammy Abraham ve Orkun Kökçü ilgiyi üzerine toplarken teknik adam Solskjaer'in maç kararları merak ediliyor. İlk Süper Lig maçı Avrupa kupası nedeniyle ertelenen siyah beyazlı ekipte yeni sezon için de heyecanlı bekleyiş başladı. İşte, Beşiktaş - St. Patrick's rövanş maçı hakkında merak edilenler:
Beşiktaş – St. Patrick's rövanş maçı, 14 Ağustos 2025 Perşembe günü, TSİ 21.00'de İstanbul'daki Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.
Siyah-beyazlıların, Tüpraş Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak St. Patrick's maçı için belirlediği bilet fiyatları şöyle:
VIP 100: 25 bin lira
VIP 101-126: 22 bin lira
1. Kategori: 7 bin lira
2. Kategori: 6 bin lira
3. Kategori: 5 bin lira
4. Kategori: 4 bin 500 lira
5. Kategori: 4 bin lira
6. Kategori: 3 bin 500 lira
Doğu Üst: 4 bin lira
7. Kategori: Bin 500 lira
8. Kategori: Bin 250 lira
Konferans Ligi 3. ön eleme turu maçında turu geçen takım adını play-off turuna yazdıracak. Beşiktaş St. Patrick's takımını geçerse Astana - Lausanne eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.