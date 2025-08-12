Beşiktaş - St. Patrick’s maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi Beşiktaş rövanş maçı bilet fiyatları

Tur kapısını aralayan Beşiktaş'ta yeni transferler Tammy Abraham ve Orkun Kökçü ilgiyi üzerine toplarken teknik adam Solskjaer'in maç kararları merak ediliyor. İlk Süper Lig maçı Avrupa kupası nedeniyle ertelenen siyah beyazlı ekipte yeni sezon için de heyecanlı bekleyiş başladı. İşte, Beşiktaş - St. Patrick's rövanş maçı hakkında merak edilenler: