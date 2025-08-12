Haberler Yaşam Haberleri Beşiktaş - St. Patrick's maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi Beşiktaş rövanş maçı bilet fiyatları
Giriş Tarihi: 12.8.2025 10:21

Beşiktaş UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanşında İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile karşılaşıyor. Deplasmanda oynadığı ilk maçı 4-1 kazanan siyah beyazlılar tur biletine yaklaştı. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak maçta bilet fiyatları ve satışı taraftarın radarında. Evinde turu alması beklenen temsilcimiz play-off turuna yükselecek. Peki; Beşiktaş - St. Patrick's maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, Beşiktaş rövanş maçı canlı yayın bilgisi:

Tur kapısını aralayan Beşiktaş'ta yeni transferler Tammy Abraham ve Orkun Kökçü ilgiyi üzerine toplarken teknik adam Solskjaer'in maç kararları merak ediliyor. İlk Süper Lig maçı Avrupa kupası nedeniyle ertelenen siyah beyazlı ekipte yeni sezon için de heyecanlı bekleyiş başladı. İşte, Beşiktaş - St. Patrick's rövanş maçı hakkında merak edilenler:

BEŞİKTAŞ - ST. PATRİCK'S MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş – St. Patrick's rövanş maçı, 14 Ağustos 2025 Perşembe günü, TSİ 21.00'de İstanbul'daki Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ - ST. PATRİCK'S RÖVANŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Eşleşmenin ikinci maçı da S Sport Plus ekranlarında bekleniyor.

BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Siyah-beyazlıların, Tüpraş Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak St. Patrick's maçı için belirlediği bilet fiyatları şöyle:

VIP 100: 25 bin lira

VIP 101-126: 22 bin lira

1. Kategori: 7 bin lira

2. Kategori: 6 bin lira

3. Kategori: 5 bin lira

4. Kategori: 4 bin 500 lira

5. Kategori: 4 bin lira

6. Kategori: 3 bin 500 lira

Doğu Üst: 4 bin lira

7. Kategori: Bin 500 lira

8. Kategori: Bin 250 lira

Konferans Ligi 3. ön eleme turu maçında turu geçen takım adını play-off turuna yazdıracak. Beşiktaş St. Patrick's takımını geçerse Astana - Lausanne eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

