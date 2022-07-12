Haberler Yaşam Haberleri Beşiktaş Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Beşiktaş Viktoria Plzen maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 12.7.2022 11:31

Beşiktaş Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Beşiktaş Viktoria Plzen maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş, 2022-2023 sezonu için hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor. İlk hazırlık maçında Werder Bremen'i 2 - 1 yenen siyah beyazlılar, ikinci hazırlık maçında Viktoria Plzen ile karşı karşıya gelecek. Kara Kartal, Plzen'i de mağlup edip moral depolamayı amaçlarken futbolseverler, maçın tarihi, saati ve yayınlanacağı kanal hakkında bilgi almak için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Beşiktaş Viktoria Plzen maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Beşiktaş - Viktoria Plzen hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte Beşiktaş Viktoria Plzen hazırlık maçı hakkında tüm merak edilenler.

Beşiktaş Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Beşiktaş Viktoria Plzen maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

2022-2023 sezonu için hazırlıklarına tam gaz devam eden Beşiktaş, ilk hazırlık maçında Alman ekibi Werder Bremen'i 2 - 1 mağlup etti. Siyah beyazlı ekip, ikinci hazırlık maçında Çekya'nın dişli takımlarından Viktoria Plzen karşısında galibiyet arayacak. Sezona şampiyonluk parolası ile giren Kara Kartal, yeni transferlerini takıma monte etmek istiyor. Futbolseverler ise Beşiktaş Viktoria Plzen maçının saatini ve yayınlanacağı kanalı araştırıyor. Peki, Beşiktaş Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Beşiktaş Viktoria Plzen maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ VIKTORIA PLZEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Viktoria Plzen hazırlık maçı, 12 Temmuz 2022 Salı günü yani bugün oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ VIKTORIA PLZEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Kufsfein Arena Stadı'nın ev sahipliği yapacağı Beşiktaş Viktoria Plzen hazırlık maçı, D-Smart 77. Kanal Spor Smart üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

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Beşiktaş Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Beşiktaş Viktoria Plzen maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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