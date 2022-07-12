2022-2023 sezonu için hazırlıklarına tam gaz devam eden Beşiktaş, ilk hazırlık maçında Alman ekibi Werder Bremen'i 2 - 1 mağlup etti. Siyah beyazlı ekip, ikinci hazırlık maçında Çekya'nın dişli takımlarından Viktoria Plzen karşısında galibiyet arayacak. Sezona şampiyonluk parolası ile giren Kara Kartal, yeni transferlerini takıma monte etmek istiyor. Futbolseverler ise Beşiktaş Viktoria Plzen maçının saatini ve yayınlanacağı kanalı araştırıyor. Peki, Beşiktaş Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Beşiktaş Viktoria Plzen maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...