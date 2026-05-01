İstanbul’da 1 Mayıs tedbirleri alındı

Beşiktaş ve Kadıköy Meydanı çevresinde sabah saatlerinden itibaren ulaşımda aksama yaşanmadı. Trafik akışı devam ederken, 1 Mayıs dolaysıyla güvenlik önlemleri kapsamında polis ekipleri belirli noktalarda bekleyişini sürdürüyor.

Kadıköy İskele Meydanı, Rıhtım Caddesi ve çevresindeki birçok noktada çevik kuvvet, asayiş ve trafik ekipleri görev alırken, polis araçları da bölge genelinde hazır bekletildi.

Kutlamaların huzur ve güven içerisinde geçmesi amacıyla alınan tedbirlerin gün boyu sürdürüleceği öğrenildi.