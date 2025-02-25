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Giriş Tarihi: 25.2.2025 11:04 Son Güncelleme: 25.2.2025 11:08

Beşiktaş’ta akıma kapılan köpeğin durumu iyi

İstanbul Beşiktaş’ta sahibiyle yürüyen köpek, kaldırımdaki elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapılarak can havliyle sahibini ısırmıştı. 'Choko' isimli köpeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın yaşandığı yerde ise ekipler tarafından tamir yapıldığı ve kaçağın giderildiği öğrenildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Beşiktaş’ta akıma kapılan köpeğin durumu iyi

Olay, 22 Şubat Cumartesi günü öğle saatlerinde Akat Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahibinin yürüyüşe çıkardığı köpek kaçak nedeniyle elektrik akımına kapıldı. Köpeğinin can havliyle ısırdığı kadın hafif yaralanırken, çevredekilerden yardım istedi. Akımdan kurtulmasına rağmen bir süre kaldırımda can çekişen köpek araca alınarak veterinere götürüldü. Yaşananlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

KÖPEĞİN DURUMU İYİ

Diğer yandan veterinere götürülen ve adının 'Choko' olduğu öğrenilen köpeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Elektrik kaçağının olduğu elektrik hattı ise ekipler tarafından tamir edilerek sorun giderildi.

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Beşiktaş’ta akıma kapılan köpeğin durumu iyi
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