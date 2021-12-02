Beşiktaş’ta alkollü sürücünün kullandığı otomobil yan yattı: 1 yaralı

Beşiktaş Barbaros Bulvarı’nda alkollü sürücünün kullandığı otomobil, servis minibüsüne çarptıktan sonra savrularak yan yattı. Kazada 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı
Kaza, 00.00 sıralarında Beşiktaş Barbaros Bulvarı Balmumcu altgeçidi Sarıyer istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 21 yaşındaki Görkem Doruk'un kullandığı otomobil, seyir halindeyken önünde seyreden servis minibüsüne çarptıktan sonra savrularak yan yattı. Kazada sürücü Görkem Doruk yaralandı.
ALKOLLÜ SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan yaralı sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontrolde sürücünün alkollü olduğu belirlendi. Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.