Beşiktaş’ta esnafa fahiş “işgaliye zammı” şoku

Beşiktaş'ta CHP'li belediyenin uyguladığı yeni işgaliye tarifesi, büyük tepkiye yol açtı. Edinilen bilgiye göre, işgaliye metrekare birim fiyatının bir anda bin TL'den 6 bin liraya çıkarılmasıyla birlikte işletmeler fahiş bir zamla karşı karşıya kaldı. Üstelik iddiaya göre belediye, Temmuz ayından beri "sistem kapalı" diyerek ödeme almamasına rağmen zammı geriye dönük uygulayarak 6 aylık dönemde 36 bin lira ödemesi gereken esnaftan 360 bin lira talep etti. Aynı yıl içinde bir de ilk kez uygulanan ve "atık bedeli" adlı altında binlerce lirayı bulan bir tebligatla karşılaşan işletmeler, hem işgaliye zammı hem de yeni ek ücretler nedeniyle tepki gösterdi.