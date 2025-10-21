Beşiktaş’ta işçi kıyafetiyle inşaata giren hırsızlar kabloları çaldılar

İstanbul'un çeşitli yerlerinde inşaat alanlarına kapalı kasa kamyonetleriyle yanaşan hırsızlar şantiye sahasına orada çalışan işçilermiş gibi kıyafet giyinip girdiler. Çevredekilere çalışan süsü veren hırsızlar sahada değerli olan elektrik kablolarını ve kaynak makinalarını araçlarına yükleyip kaçtılar. İhbar üzerine bu hırsızlar ile ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelileri takibe aldı. Beşiktaş Akat Mahallesinde bulunan bir inşaat şantiyesine 15 Ekim günü geldikleri tespit edilince ekipler hemen harekete geçti.

FİLM GİBİ OPERASYONLA YAKALANDI

Şüpheliler alanda yine işçi kıyafetleriyle gezip 1 kaynak makinası 7 top kabloyu araçlarına yüklediler. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakalamak için 50 metre ileride pusu attı. Onlar araçlarına binip hareket ettiği an bir araçla polis önlerini kesti. O aracın yanından kaçmaya çalışsalar da ekipler hemen etrafını sarıp onları suçüstü gözaltına aldı. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kayda alındı. Filmleri aratmayan yakalama sahnesinde şüphelilerin çaldıkları kablo ve kaynak makinası ele geçirildi.

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalanan 9 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin aralarında onlarca suç kaydı olanlar ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası olanlarda çıktı. 26 yaşındaki H.Y.'nin 31 kaydı olduğu, 29 yaşındaki E.M.'nin 57 kaydının 20 aranmasının 12 yıl kesilmiş cezasının olduğu, 24 yaşındaki Y.B.'nin 69 kaydı 10 aranması 4 yıl kesilmiş cezası olduğu öğrenildi.

HER BİRİ SUÇ MAKİNASI ÇIKTI

Ayrıca gözaltına alınan şüphelilerden 25 yaşındaki C.Ş.'nin ise 20 kaydı olduğu, 27 yaşındaki K.B.'nin 71 kaydının ve 4 aranmasının olduğu, 29 yaşındaki M.B'nin ise 73 kaydının ve 11 aranmasının ve hakkında 14 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu, 39 yaşındaki ÖK.'nin 23 kaydı, 32 yaşındaki B.G.'nin 41 kaydı 9 aranması 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve 24 yaşındaki F.K'nin 56 kaydı olduğu öğrenildi.