Beşiktaş’ta iskele önünde bıçaklı saldırı! 3 kişi yaralandı

Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesi Cezayir Caddesi'nde bulunan Beşiktaş Vapur İskelesi'nin önünde, elinde bıçak bulunan kişi husumetlisine saldırdı. Bölgede görevli polis ekipleri kavgayı fark ederek harekete geçti.

Beşiktaş Vapur İskelesi önünde bıçaklı zanlıya müdahale sırasında 3 kişi yaralandı

Müdahale sırasında polis ekiplerinin havaya ateş açıp, bıçaklı saldırgana müdahale ettiği öğrenildi. Polis silahından seken kurşunların isabet etmesi sonucu çevredeki 3 kişi ile şüpheli yaralandı.