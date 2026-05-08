Haberler Yaşam Haberleri Beşiktaş'ta iskele önünde bıçaklı saldırı! 3 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 8.05.2026 19:15 Son Güncelleme: 8.05.2026 19:33

İstanbul'un en yoğun noktalarından biri olan Beşiktaş İskelesi önünde elinde bıçak bulunan bir şahsın husumetlisine saldırdı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken olayda saldırgan ve 3 kişi yaralandı.

Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesi Cezayir Caddesi'nde bulunan Beşiktaş Vapur İskelesi'nin önünde, elinde bıçak bulunan kişi husumetlisine saldırdı. Bölgede görevli polis ekipleri kavgayı fark ederek harekete geçti.

Müdahale sırasında polis ekiplerinin havaya ateş açıp, bıçaklı saldırgana müdahale ettiği öğrenildi. Polis silahından seken kurşunların isabet etmesi sonucu çevredeki 3 kişi ile şüpheli yaralandı.

Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi devam ediyor.

