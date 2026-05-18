Beşiktaş'ta korkunç kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var!
Giriş Tarihi: 18.05.2026 08:59

Beşiktaş’ta meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Seyir halindeki iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Ekiplerin peş peşe geldiği olayda 4 kişi sıkıştığı yerden kurtarılırken 9 kişi yaralandı. İşte detaylar…

Kaza, Yıldız Mahallesi Çırağan Caddesi üzerinde saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki sürücüsü öğrenilemeyen 34 GPP 245 plakalı otomobil ile 34 CAH 206 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle kafa kafaya çarpıştı.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yolu her iki yönde trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri kazaya karışan araçlarda sıkışan 4 kişiyi kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti.

9 KİŞİ YARALANDI

Sağlık ekipleri yaralanan 9 kişiye ilk müdahaleyi yaparak çevre hastanelere kaldırdı. Kazaya karışan araçlar çekiciyle kaldırıldı. Yolun temizlenmesinin ardından, polis ekipleri kapattığı caddeyi araçların geçişine açtı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

