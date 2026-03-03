Beşiktaş’ta metruk bina park halindeki aracın üzerine çöktü

Olay, sabah 06.30 sıralarında Ortaköy Mahallesi Mandıra Sokak'ta meydana geldi. Uzun süredir kullanılmadığı öğrenilen iki katlı metruk binanın bir bölümü henüz bilinmeyen nedenle kısmen çöktü. Çökme sırasında binadan kopan parçalar park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Gürültüyü duyan çevre sakinleri durumu belediye, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler sokakta güvenlik önlemi alarak çevreyi güvenlik şeridiyle kapattı. İtfaiye ekipleri binada başka bir çökme riskine karşı inceleme başlatırken, belediye ekiplerinin de hasar tespit çalışması başlattığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÖNCE DUVAR SARKTI SONRA ÇÖKTÜ

Mahalle sakinleri metruk binanın çökmeden önce meydana gelen depremlerden sonra duvarlarının sarkmaya başladığını daha sonra ise çökme olayının yaşandığını söylediler.