Beşiktaş’ta milyonluk araçları kundaklamışlardı! O çete üyeleri adliyeye sevk edildi

EYLEM KARŞILIĞI PARALARINI ALAMAMIŞLAR

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde çalışma başlattı. Başlatılan çalışmalar kapsamında, eylemleri gerçekleştiren gasp çetesi ve olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 11 kişi tespit edildi. Bağcılar'da bir rezidansta ve Bahçelievler'de bir ikamette operasyonda yakalanan şüphelilerin her iki olayın gerçekleştirmeleri için suç örgütüyle para karşılığında anlaştıkları ancak olayın ardından paralarını alamadıkları öğrenildi. Düzenlenen operasyonla toplam 11 çete üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Saldırılarda kullanılan 2 adet motosiklette ele geçirildi.