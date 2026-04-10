Beşiktaş’ta milyonluk araçları kundaklamışlardı! O çete üyeleri adliyeye sevk edildi

Dehşet gecesi 6 Nisan günü gece saat 04.30 sıralarında Beşiktaş Balmumcu Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletle olay yerine gelen kasklı ve siyah giyimli iki şüpheli, işletmeci Selçuk K. ve dini nikahlı eşi Dilek K.'ye ait olan araç kiralama şirketinin önüne geldi. Soğukkanlılıkla araçların üzerine benzin döken saldırganlar, iş yerini ateşe vererek kayıplara karıştı. Kısa sürede devasa alevlere teslim olan galerideki 14 araç kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, şüpheliler bu saldırıyla yetinmedi.
GALERİ SONRASI VİLLA KURŞUNLANDI: 7 BOŞ KOVAN BULUNDU
Kundaklama olayından dakikalar sonra aynı şüpheliler, bu kez çiftin Levent Mahallesi'ndeki villasına yöneldi. Villanın önüne gelen saldırganlar, yanlarındaki silahla eve peş peşe ateş açtı. Olay yerinde yapılan incelemelerde 7 adet boş kovan bulunurken, kurşunlardan 5'inin villaya isabet ettiği belirlendi. Şans eseri saldırılarda ölen ya da yaralanan olmadı.
EYLEM KARŞILIĞI PARALARINI ALAMAMIŞLAR
Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde çalışma başlattı. Başlatılan çalışmalar kapsamında, eylemleri gerçekleştiren gasp çetesi ve olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 11 kişi tespit edildi. Bağcılar'da bir rezidansta ve Bahçelievler'de bir ikamette operasyonda yakalanan şüphelilerin her iki olayın gerçekleştirmeleri için suç örgütüyle para karşılığında anlaştıkları ancak olayın ardından paralarını alamadıkları öğrenildi. Düzenlenen operasyonla toplam 11 çete üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Saldırılarda kullanılan 2 adet motosiklette ele geçirildi.
LİDERLERİ HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI
Gözaltına alınan çete üyeleri Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin villayı kurşunladıkları anlara dair yeni görüntülerde ortaya çıktı. Yeni nesil suç örgütünün liderliğini yapan ve yurt dışında oldukları belirlenen V.R.A. ve 3 diğer sözde yöneticiler hakkında yakalanması için kırmızı bülten çıkarıldığı öğrenildi.
1 YILDA 64 EYLEM YAPTILAR 125 KİŞİ TUTUKLANDI
Öte yandan liderliğini V.R.A.'nın yaptığı yeni nesil suç örgütünün son 1 yıl içerisinde 64 ayrı eyleme karıştığı tespit edilirken, Gasp Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonlar sonucunda 184 kişi yakalanarak gözaltına alınırken bunlardan 125 kişinin tutuklandığı öğrenildi.