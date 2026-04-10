Beşiktaş'ta milyonluk araçları kundaklamışlardı! O çete üyeleri adliyeye sevk edildi
Giriş Tarihi: 10.04.2026 14:45

İstanbul Beşiktaş’ta araç kiralama firmasının lüks araçlarının kundaklanması ve işyeri sahibi Selçuk Kürkoğlu’nun adresinin kurşunlanmasıyla ilgili gözaltına alınan 11 çete üyesi Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ayrıca şüphelilerin her iki eylemi para karşılığı yaptıkları ancak paralarını alamadıkları öğrenildi. Şüphelinin villayı kurşunlarken silahının bir süre tutukluluk yaptığı daha sonra peş peşe ateş ettiği anlar kameralara yansıdı. Olayda adı geçen yeni nesil çetenin lideri hakkında Kırmızı Bülten talep çıkarıldığı ve son 1 yılda 64 ayrı eyleme karışan 125 çete üyesinin de tutuklandığı bildirildi.

Yunus Emre KAVAK
  • ABONE OL

Dehşet gecesi 6 Nisan günü gece saat 04.30 sıralarında Beşiktaş Balmumcu Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletle olay yerine gelen kasklı ve siyah giyimli iki şüpheli, işletmeci Selçuk K. ve dini nikahlı eşi Dilek K.'ye ait olan araç kiralama şirketinin önüne geldi. Soğukkanlılıkla araçların üzerine benzin döken saldırganlar, iş yerini ateşe vererek kayıplara karıştı. Kısa sürede devasa alevlere teslim olan galerideki 14 araç kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, şüpheliler bu saldırıyla yetinmedi.

GALERİ SONRASI VİLLA KURŞUNLANDI: 7 BOŞ KOVAN BULUNDU

Kundaklama olayından dakikalar sonra aynı şüpheliler, bu kez çiftin Levent Mahallesi'ndeki villasına yöneldi. Villanın önüne gelen saldırganlar, yanlarındaki silahla eve peş peşe ateş açtı. Olay yerinde yapılan incelemelerde 7 adet boş kovan bulunurken, kurşunlardan 5'inin villaya isabet ettiği belirlendi. Şans eseri saldırılarda ölen ya da yaralanan olmadı.

EYLEM KARŞILIĞI PARALARINI ALAMAMIŞLAR

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde çalışma başlattı. Başlatılan çalışmalar kapsamında, eylemleri gerçekleştiren gasp çetesi ve olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 11 kişi tespit edildi. Bağcılar'da bir rezidansta ve Bahçelievler'de bir ikamette operasyonda yakalanan şüphelilerin her iki olayın gerçekleştirmeleri için suç örgütüyle para karşılığında anlaştıkları ancak olayın ardından paralarını alamadıkları öğrenildi. Düzenlenen operasyonla toplam 11 çete üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Saldırılarda kullanılan 2 adet motosiklette ele geçirildi.

LİDERLERİ HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Gözaltına alınan çete üyeleri Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin villayı kurşunladıkları anlara dair yeni görüntülerde ortaya çıktı. Yeni nesil suç örgütünün liderliğini yapan ve yurt dışında oldukları belirlenen V.R.A. ve 3 diğer sözde yöneticiler hakkında yakalanması için kırmızı bülten çıkarıldığı öğrenildi.

1 YILDA 64 EYLEM YAPTILAR 125 KİŞİ TUTUKLANDI

Son olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından İstanbul genelinde söz konusu suç örgütüne son 1 yılda 64 ayrı eylemde işlem yapıldı. Yapılan çalışmalarda.

Öte yandan liderliğini V.R.A.'nın yaptığı yeni nesil suç örgütünün son 1 yıl içerisinde 64 ayrı eyleme karıştığı tespit edilirken, Gasp Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonlar sonucunda 184 kişi yakalanarak gözaltına alınırken bunlardan 125 kişinin tutuklandığı öğrenildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz