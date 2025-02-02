Beşiktaş’ta öldürülen iki gencin faillerinin cezaları belli oldu

Beşiktaş Bebek Mahallesi, Bebek sahilde korkunç olay geçtiğimiz yıl Eylül ayında gece saatlerinde meydana gelmişti. Arkadaşlarının doğum gününü kutlamak için Mert Oğuz Beyaz, (19) Gökay Öztürk (19) Buğra Karaca, (17) Hüseyin Ege Ablak(17) tekneyle bir grup arkadaşlarıyla Bebek'te denize açıldıktan sonra tekrardan geri dönüp sahil üzerinde beklemeye başladı. Teknede çalışan Engin Göregen (24) ve Mazlum Doğan (23) bu esnada sahil üzerinde bulunuyordu. İddiaya göre Engin Göregen yüksek sesle küfürlü şekilde telefonla konuşmaya başladı. Sahil üzerinde bulunan alkol aldıkları öğrenilen 4 şüpheli genç, Engin Göregen'in kendilerine küfür ettiklerini düşünmeleri üzerine taraflar arasında başlayan sözlü tartışma sonrası kavga çıktı. Olayın ardından Engin Göregen ve Mazlum Doğan, 4 şüpheli kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. İhbar üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıslar, ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Öte yandan iddialara göre 4 şüpheli arkadaşın, taksi bekledikleri sırada şoföre ağır hakaretler etmesi üzerine; öldürülen iki gencin duruma müdahale etmesi üzerine kavga iddialarının doğru olmadığı, olayın 4 şüpheli kişi tarafından gerçekleştiği belirtildi.

"AYIRMAK İÇİN GİRDİK"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın tamamlanmasıyla birlikte Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Hazırlanan iddianamede Hüseyin Ege Ablak ifadesinde, kavgayı Gökay'ın başlattığını ayırmak istediği sonrasında tekme ve yumrukla kavgaya müdahil olduğunu, kimseyi bıçaklamadığını ileri sürdü. Buğra Karaca ise beyanında kavgayı ayırmak için müdahil olduğunu kimseyi bıçaklamadığını ileri sürerek suçlamaları reddetti.

MÜEBBET HAPİSLERİ İSTENDİ

İddianamede olayın şüpheli 4 kişinin birlikte saldırıp gerçekleştiği sırada olduğu, ancak Engin Göregen'in kim tarafından öldürüldüğünün; havanın karanlık oluşu ve kamera kaydının olay yerine mesafesinden dolayı net belli olmadığı kaydedildi. Maktul Mazlum Doğan'ın Buğra Karaca'nın bıçak darbeleri sonucu öldürüldüğünün, şüpheli Mert Oğuz Beyaz'ın da maktullere yönelik öldürme kastıyla hareket ettiği eylemini gerçekleştiremediği belirtildi. Maktul Engin'e yönelik öldürme suçunu 4 kişinin müştereken işlediği ifade edildi. Kavgada Hüseyin Ege Ablak'a ait belinden düşen olayda kullanılamayan silahın kız arkadaşı Beren Y. tarafından denize atıldığı belirtildi. Olayı gören diğer kişilerin kavgayı ayırmak için çabaladığı ancak durumun önüne geçilmediği dile getirildi. İddianamede Buğra Karaca'nın olayda kullandığı bıçağı Büyükçekmece'de toprağa gömdüğü kaydedildi. Bıçağın alınan numunesinde namlu kısmındaki kan örneğinin Hüseyin Ege Ablak ile uyumlu çıktığı belirtildi. Şüpheli şahıslar hakkında müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

CEZALARI BELLİ OLDU

Dava geçtiğimiz gün İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya sanık Mert Oğuz Beyaz, Gökay Öztürk, Buğra Karaca, Hüseyin Ege Ablak cezaevinde SEGBİS sistemiyle hazır edildi. Sanın Mert Oğuz Beyaz mahkemedeki savunmasında, 14 aydır cezaevinde olduğunu hiçbir şey yapmayıp suça karışmadığını ileri sürerek beraatini istedi. Sanık Gökay Öztürk ise o gece hayatının en karanlık gecesi olduğunu kimseyi öldürme gibi niyetinin olmadığı belirterek beraatini talep etti. Mahkeme dosyayı karara bağladı. Şüphelilerden Mert Oğuz Beyaz, Gökay Öztürk, heyet tarafından müebbet hapis cezasına çarptırılırken; Buğra Karaca ve Hüseyin Ege Ablak 15 yıl ceza aldı.

İKİ GENCİ HAYATTAN KOPARDILAR

Gerekçeli kararda öldürmeye götüren bir saik olmadığı halde tamamen alkolün etkisi ve agresiflik nedeniyle söz konusu cinayetlerin işlenmiş olduğu anlaşıldığı belirtildi. Mahkeme heyeti tarafından yapılan yargılamada sanıkların suçu birbirine attıkları iki gencin hayattan koparılmasında aktif rol aldıkları kaydedildi. Olayın işlenme mahiyeti, pişmanlıklarının gözlenmemesi fiilden sonraki davranışları nedeniyle haklarında indiririm hakkı uygulanmadığı ifade edildi.