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Giriş Tarihi: 21.1.2022 08:09 Son Güncelleme: 21.1.2022 08:15

Beşiktaş'ta otomobil alev alev yandı! Sürücü son anda kurtuldu

DHA
Beşiktaş’ta otomobil alev alev yandı! Sürücü son anda kurtuldu

Beşiktaş'ta seyir halindeki otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Sürücünün son anda indiği otomobilden geriye demir yığını kaldı. Otomobilin yandığı anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye görüntülendi.

Barbaros Bulvarı'ndan Karaköy istikametine giden 34 EZ 1044 plakalı otomobilin motor kısmında Beşiktaş Meydanı'na geldiği sırada saat 06.00'da yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın sırasında ismi öğrenilemeyen sürücü alev topuna dönen otomobilden son anda kendini dışarı attı. Otomobilin alev alev yandığı anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yanan otomobilden geriye demir yığını kaldı. Yanan aracın sürücüsü, çalışmaları yakından takip etti.

BARBAROS BULVARI TRAFİĞE KAPATILDI
Yangın nedeniyle, Barbaros Bulvarı'nın Karaköy - Kabataş istikameti polis tarafından bir süre ulaşıma kapatıldı. Trafik, karşı şeritten kontrollü olarak sağlanırken, yanan otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

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Beşiktaş'ta otomobil alev alev yandı! Sürücü son anda kurtuldu
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