Beşiktaş’ta sakatlık şoku! Yıldız oyuncu...

Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Başakşehir maçında forma giyen futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncuların 5'e 2 top kapma ve koordinasyon çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

BEŞİKTAŞ'A SAKATLIK ŞOKU

Beşiktaş, RAMS Başakşehir maçında sakatlanan Ernest Muçi'nin MR görüntülemesinde sağ uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Arnavut yıldızın en 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.