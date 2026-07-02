Haberler Yaşam Haberleri Beşiktaş'ta yaşlı adamı kandırıp bin 758 Cumhuriyet altınını çalmışlardı! 5 şüpheli adliyeye sevk edildi: 2 firari aranıyor
Giriş Tarihi: 2.07.2026 11:13

Beşiktaş'ta yaşlı adamı kandırıp bin 758 Cumhuriyet altınını çalmışlardı! 5 şüpheli adliyeye sevk edildi: 2 firari aranıyor

Beşiktaş'ta telefonla arayıp polis olduklarını söyleyerek kandırdıkları 83 yaşındaki Dinçer K.’nın bin 758 Cumhuriyet altınını çalan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

DHA Yaşam
Beşiktaş’ta yaşlı adamı kandırıp bin 758 Cumhuriyet altınını çalmışlardı! 5 şüpheli adliyeye sevk edildi: 2 firari aranıyor
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Beşiktaş'ta 16 Nisan'da meydana gelen olayda 83 yaşındaki Dinçer K. polise başvurarak dolandırıldığını söyleyip şikâyetçi olmuştu. Para ve Sermaye piyasaları uzmanı olduğu söyleyen ve Bankalarda üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra emekli olan Dinçer K., telefonla arayan ve polis olduğunu söyleyen kişilere inanarak bin 758 Cumhuriyet altınını dolandırıcılara teslim etti.

5 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan soruşturmada olaya karıştıkları belirlenen 5 şüpheli Şanlıurfa'da yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı. İstanbul'a getirilerek sorgulanan şüphelilerin işlemleri tamamlandı. 5 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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FİRARİ 2 KİŞİ ARANIYOR

Öte yandan şüphelilerden Mehmet U.'nun mağdur Dinçer K.'nın yanına gelerek içinde altın bulunan çantayı alan kişi olduğu belirlendi. Diğer şüphelilerin de olaya yardım ve yataklık yaptıkları belirlendi. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin firarda olan iki kişinin yakalanması için çalışmalara devam ettiği öğrenildi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#İSTANBUL

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Beşiktaş'ta yaşlı adamı kandırıp bin 758 Cumhuriyet altınını çalmışlardı! 5 şüpheli adliyeye sevk edildi: 2 firari aranıyor
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