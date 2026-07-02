Beşiktaş’ta yaşlı adamı kandırıp bin 758 Cumhuriyet altınını çalmışlardı! 5 şüpheli adliyeye sevk edildi: 2 firari aranıyor

FİRARİ 2 KİŞİ ARANIYOR

Öte yandan şüphelilerden Mehmet U.'nun mağdur Dinçer K.'nın yanına gelerek içinde altın bulunan çantayı alan kişi olduğu belirlendi. Diğer şüphelilerin de olaya yardım ve yataklık yaptıkları belirlendi. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin firarda olan iki kişinin yakalanması için çalışmalara devam ettiği öğrenildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör