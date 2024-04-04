Beşiktaş’taki gece kulübü faciasında gözaltı sayısı 10’a çıktı

Beşiktaş Gayrettepe'de 16 katlı binanın gece kulübü olarak kullanılan giriş katında yangın çıkmıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmiş, yangından 29 kişi hayatını kaybetmişti. Yangının ardından başlatılan soruşturma kapsamında iş yeri sahipleri Mehmet Menduh C. ve "Şazi" olarak bilinen Şahzade Ş. ile sorumlu müdür İsmet Ş., işletme müdürü Arda Arman P. ve iş yeri muhasebecisi Salim A., tadilat ile ilgili metal işleri sorumlusu Kahraman E., metal işleri firma sahibi Çağatay A., mobilyacı Ercan E. ve iş yeri ortağı Fatma D. olmak üzere toplam 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.

TEKNİK SERVİS SORUMLUSU DA GÖZALTINA ALINDI

Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'nde ifadeleri alınan 9 şahıs için ek gözaltı süresi alınırken, şahıslardan mobilyacı Ercan E.'nin ifadesinin alınması sonrasında savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Öte yandan olayla ilgili yeni gelişme yaşandı. Olay çerçevesinde gece kulübünün teknik servis personeli İbrahim B.'nin (36) de polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Şahsın ifadesinin alındığı öğrenilirken, olayla ilgili yeni gözaltıların olabileceği bilgisine ulaşıldı. İfade işlemleri tamamlanan şüphelilerin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Öte yandan yangın sırasında yaralanan 2 kişiden birinin dün taburcu edildiği diğerinin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.