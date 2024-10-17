Beşiktaş’taki lisede ateş etmişti! O öğretmen tutuklandı

Korku dolu olay İstanbul Beşiktaş'taki Akat Mahallesi'ndeki bulunan bir lisede yaşandı. Dün öğleden sonra yaşanan olayda okuldan gelen silah sesi paniğe yol açtı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri okula gidip bilişim öğretmeni olarak görev yapan Serdar A.'yı gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde öğretmen Serdar A.'nın ders esnasında çocukları sınıfta bırakıp tuvalete gittiği orada daha önceden hazırladığı çantasından silahı alıp okul müdürünün odasına daldı.

TEK EL ATEŞ ETTİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Müdürü odasında bulamayınca müdür yardımcısına silah çekti. Ama silah tutukluk yaptı ateş almadı. Serdar A. silahla oynarken silah bir el ateş aldı. Yaralanan olmadı. Öğretmen çevredekiler tarafından etkisiz hale getirildi. Şüpheli öğretmen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

SULH CEZA HAKİMLİĞİ'NE SEVK EDİLDİ

Adliyeye getirilen şüpheli Serdar A., savcılığa ifade verdi. Ardından "Kasten öldüremeye teşebbüs" suçundan tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

TUTUKLANDI

Burada sorgusu tamamlanan şüpheli Serdar A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.