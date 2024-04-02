Beşiktaş’taki patlamayla ilgili görgü tanığı konuştu: Yoğun duman etkisiyle öksürerek ve sürünerek çıkabildik otoparktan

Beşiktaş'ta bulunan Masquerade İstanbul, dünyanın en popüler sanatçılarını ve şehrin en seçkin konuklarını bir arayan getiren İstanbul'un en gözde mekanlarından biriydi. Gecede 4000 misafir ağırlayabilen mekan, dünyaca ünlü eğlence kulüplerinin kullandığı son teknoloji ses ve ışık sistemleri ve Birbirinden özel dans gösterileri ile ün yapmıştı. Gece Kulübü, Ramazan Ayı nedeniyle 11 Mart'ta kapılarını kapattı ve restorasyon çalışmalarına başladı.

PLATFORM YAPILIYORDU

Yeniden yapılanma sürecine giren kulüp içeride dev bir platform oluşturulacaktı. Gece kulübü, bayramın hemen ardından kapılarını açmayı planlıyordu. Bu nedenle içeride aralıksız devam eden bir inşaat çalışması vardı.

ORTALIK ALEV TOPUNA DÖNDÜ

İçeride demircilerin yanı sıra mobilyacılarda hızlı bir şekilde inşaata devam ediyordu. İddiaya göre bugün öğle sıralarında platform oluşturulduğu sırada kaynaktan çıkan kıvılcımlar etrafta bulunan strafor köpüklere sıçradı. Binlerce köpüğün tutuşmasıyla gece kulübü biranda alev topuna döndü. Alevler nedeniyle içerideki kaynak makinalarına ait oksijen tüpleri patlamaya başladı.

Patlamanın ardından gece kulübünde yangın çıktı. Yangının büyümesiyle kulüp ve bina dumanla dolarken 50'ye yakın işçi ve personel içeride mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada Beşiktaş'taki yangın faciasında ölü sayısının 29'a yükseldiği, 1 kişinin de tedavisine devam edildiği belirtildi.

SÜRÜNEREK ÇIKTIK

Görgü tanıklarından Ümit Gültekin, yangının çıktığı binanın yanındaki otoparktaki araçları kurtarmak için harekete geçtiklerini belirterek, "Kurtarabildiğimiz araçları kurtardık, Yoğun duman etkisiyle öksürerek ve sürünerek çıkabildik otoparktan. Biz de mahsur kalacaktık ama çıkabildik" dedi.