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Giriş Tarihi: 21.3.2025 13:34 Son Güncelleme: 21.3.2025 16:02

Beşiz bebeklerden biri vefat etti

Önceki gün Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya gelen beşiz bebeklerden biri vefat etti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Beşiz bebeklerden biri vefat etti

Şanlıurfa'da beşiz bebeklere hamile olan 24 yaşındaki Şemse Felhan ,(24) gebeliğinin 27. haftasında sezaryenle 3'ü erkek, 2'si kız beş sağlıklı bebek dünyaya getirdi. Doğal yoldan hamile kalan ve 55 milyonda bir görülen beşiz doğumu dün Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleşti. Bebekler prematüre olmaları nedeniyle yenidoğan yoğun bakım ünitesine alındı. Yoğun bakım ünitesine bulunan 5 bebekten biri vefat etti.
Bebeklerin babası Ahmet Felhan, "Bebeklerimizden bir erkek bebeğimizi kaybettik,çok üzgünüz inşallah 4 bebeğimiz hayata kalır diye dua ediyoruz" dedi.

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Beşiz bebeklerden biri vefat etti
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