Besni’de trafik faciası: 1 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre kaza, Besni-Gaziantep karayolunun 5'inci kilometresinde, Sugözü köyü yakınlarında gerçekleşti. Orhan Z. yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada araç sürücüsü Orhan Z. ve yanında bulunan Yakup Berk yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak ağır yaralı olan 35 yaşındaki Yakup Berk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Berk'in cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.