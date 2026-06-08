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Giriş Tarihi: 8.06.2026 11:05

Besni’de trafik faciası: 1 ölü, 1 yaralı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç şarampole devrildi. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı.

Mahir ALAN
Besni’de trafik faciası: 1 ölü, 1 yaralı
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Alınan bilgiye göre kaza, Besni-Gaziantep karayolunun 5'inci kilometresinde, Sugözü köyü yakınlarında gerçekleşti. Orhan Z. yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada araç sürücüsü Orhan Z. ve yanında bulunan Yakup Berk yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak ağır yaralı olan 35 yaşındaki Yakup Berk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Berk'in cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Besni’de trafik faciası: 1 ölü, 1 yaralı
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