Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (BESYO) taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları! BESYO taban puanları 2022

Yaklaşık 2 milyonu aşkın öğrencinin katılım gösterdiği YKS sonuçları erişime açıldı. ÖSYM'nin resmi sitesinden gelen duyuruya göre 27 Temmuz 2022 tarihinde tercihler başlayacak. Bu alanda eğitim almak ve meslek edinmek isteyen vatandaşlar Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği taban puanları ve kontenjanları üzerinde incelemelerini gerçekleştiriyor. İşte, 2022 BESYO Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları.