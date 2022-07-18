Haberler Yaşam Haberleri Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (BESYO) taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları! BESYO taban puanları 2022
Giriş Tarihi: 18.7.2022 11:59 Son Güncelleme: 18.7.2022 11:59

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (BESYO) taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları! BESYO taban puanları 2022

ÖSYM tarafından YKS sonuçları açıklanmasıyla beraber BESYO Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği taban puanları merak ediliyor. Yaklaşık 2 milyon öğrencinin katılım gösterdiği ve 27 Temmuz tarihinde başlayacak olan YKS tercih işlemleri öncesinde adaylar 2022 BESYO Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları araştırmasına çıktı. İşte Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları...

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği BESYO taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları! BESYO taban puanları 2022

Yaklaşık 2 milyonu aşkın öğrencinin katılım gösterdiği YKS sonuçları erişime açıldı. ÖSYM'nin resmi sitesinden gelen duyuruya göre 27 Temmuz 2022 tarihinde tercihler başlayacak. Bu alanda eğitim almak ve meslek edinmek isteyen vatandaşlar Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği taban puanları ve kontenjanları üzerinde incelemelerini gerçekleştiriyor. İşte, 2022 BESYO Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları.

YKS TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI 2021 İÇİN TIKLAYINIZ

2022 Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2022
BÖLÜM TABAN PUAN MİLLİ SPOR LİSESİ
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği TYT 800 Bin Barajı Y-TYT 800 Bin Barajı Y-TYT 800 Bin Barajı
Spor Yöneticiliği TYT 160 TYT 140 TYT 150

Antalya Akdeniz Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2022
BÖLÜM TABAN PUAN MİLLİ SPOR LİSESİ
Beden Eğitimi ve Spor TYT 800 Bin Barajı TYT 800 Bin Barajı TYT 800 Bin Barajı
Antrenörlük Eğitimi TYT 185 TYT 160 TYT 185
Rekreasyon TYT 185 TYT 160 TYT 185

Erzurum Teknik Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2022
BÖLÜM TABAN PUAN MİLLİ SPOR LİSESİ
Beden Eğitimi ve Spor Y-TYT 800 Bin Barajı Y-TYT 800 Bin Barajı Y-TYT 800 Bin Barajı
Antrenörlük Eğitimi TYT 100 TYT 100 TYT 100

Trabzon Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2022
BÖLÜM TABAN PUAN MİLLİ SPOR LİSESİ
Beden Eğitimi ve Spor TYT 800 Bin Barajı TYT 800 Bin Barajı TYT 800 Bin Barajı
Antrenörlük Eğitimi TYT 160 TYT 160 TYT 160
Rekreasyon TYT 160 TYT 160 TYT 160
Spor Yöneticiliği TYT 160 TYT 160 TYT 160

Ordu Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2022
BÖLÜM TABAN PUAN MİLLİ SPOR LİSESİ
Beden Eğitimi ve Spor TYT 800 Bin Barajı TYT 800 Bin Barajı TYT 800 Bin Barajı
Spor Yöneticiliği TYT 160 TYT 160 TYT 160

Denizli Pamukkale Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2022
BÖLÜM TABAN PUAN MİLLİ SPOR LİSESİ
Beden Eğitimi ve Spor Y-TYT 800 Bin Barajı Y-TYT 800 Bin Barajı Y-TYT 800 Bin Barajı
Antrenörlük Eğitimi TYT 180 TYT 160 TYT 180
Rekreasyon TYT 180 TYT 160 TYT 180

Van YY Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2022
BÖLÜM TABAN PUAN MİLLİ SPOR LİSESİ
Beden Eğitimi ve Spor Y-TYT 800 Bin Barajı Y-TYT 800 Bin Barajı Y-TYT 800 Bin Barajı
Antrenörlük Eğitimi TYT 140 TYT 140 TYT 140

Yalova Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2022
BÖLÜM TABAN PUAN MİLLİ SPOR LİSESİ
Antrenörlük Eğitimi TYT 180 TYT 150 TYT 150
Spor Yöneticiliği TYT 180 TYT 150 TYT 150
Rekreasyon TYT 180 TYT 150 TYT 150
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2022
BÖLÜM TABAN PUAN MİLLİ SPOR LİSESİ
Beden Eğitimi ve Spor TYT 800 Bin Barajı TYT 800 Bin Barajı TYT 800 Bin Barajı
Antrenörlük Eğitimi TYT 180 TYT 160 TYT 180
Spor Yöneticiliği TYT 180 TYT 160 TYT 180

Gaziantep Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2022
BÖLÜM TABAN PUAN MİLLİ SPOR LİSESİ
Beden Eğitimi ve Spor Y-TYT 800 Bin Barajı Y-TYT 800 Bin Barajı Y-TYT 800 Bin Barajı
Antrenörlük Eğitimi TYT 180 TYT 150 TYT 150
Spor Yöneticiliği TYT 180 TYT 150 TYT 150

İzmir 9 Eylül Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2022
BÖLÜM TABAN PUAN MİLLİ SPOR LİSESİ
Beden Eğitimi ve Spor Y-TYT 800 Bin Barajı Y-TYT 800 Bin Barajı Y-TYT 800 Bin Barajı
Antrenörlük Eğitimi TYT 150 TYT 150 TYT 150
Spor Yöneticiliği TYT 150 TYT 150 TYT 150

Rize RTE Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2022
BÖLÜM TABAN PUAN MİLLİ SPOR LİSESİ
Beden Eğitimi ve Spor Y-TYT 800 Bin Barajı Y-TYT 800 Bin Barajı Y-TYT 800 Bin Barajı
Spor Yöneticiliği TYT 160 TYT 160 TYT 160

Ankara Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2022
BÖLÜM TABAN PUAN MİLLİ SPOR LİSESİ
Beden Eğitimi ve Spor Y-TYT 800 Bin Barajı Y-TYT 800 Bin Barajı Y-TYT 800 Bin Barajı
Antrenörlük Eğitimi Y-TYT 800 Bin Barajı Y-TYT 1.000.000 Barajı Y-TYT 800 Bin Barajı
Spor Yöneticiliği Y-TYT 800 Bin Barajı Y-TYT 1.000.000 Barajı Y-TYT 800 Bin Barajı
Malatya İnönü Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2022
BÖLÜM TABAN PUAN MİLLİ SPOR LİSESİ
Beden Eğitimi ve Spor Y-TYT 800 Bin Barajı Y-TYT 800 Bin Barajı Y-TYT 800 Bin Barajı
Antrenörlük Eğitimi TYT 190 TYT 160 TYT 160
Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi TYT 190 TYT 160 TYT 160

Eskişehir Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2022
BÖLÜM TABAN PUAN MİLLİ SPOR LİSESİ
Beden Eğitimi ve Spor TYT 800 Bin Barajı TYT 800 Bin Barajı TYT 800 Bin Barajı
Antrenörlük Eğitimi TYT 180 TYT 180 TYT 180
Rekreasyon TYT 180 TYT 180 TYT 180
Spor Yöneticiliği TYT 180 TYT 180 TYT 180

İzmir Ege Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2022
BÖLÜM TABAN PUAN MİLLİ SPOR LİSESİ
Beden Eğitimi ve Spor Y-TYT 800 Bin Barajı Y-TYT 800 Bin Barajı Y-TYT 800 Bin Barajı
Antrenörlük Eğitimi TYT 160 TYT 150 TYT 160
Spor Yöneticiliği TYT 160 TYT 150 TYT 160

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2022
BÖLÜM TABAN PUAN MİLLİ SPOR LİSESİ
Beden Eğitimi ve Spor TYT 220 TYT 220 TYT 220
Antrenörlük Eğitimi TYT 210 TYT 200 TYT 200
Rekreasyon TYT 180 TYT 160 TYT 160
Spor Yöneticiliği TYT 180 TYT 160 TYT 160
Antrenörlük Eğitimi İÖ TYT 200 TYT 180 TYT 180

Ankara Hacettepe Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2022
BÖLÜM TABAN PUAN MİLLİ SPOR LİSESİ
Beden Eğitimi ve Spor Y-TYT 300 Bin Barajı Y-TYT 300 Bin Barajı Y-TYT 300 Bin Barajı
Antrenörlük Eğitimi TYT 220 TYT 220 TYT 220
Rekreasyon TYT 220 TYT 220 TYT 220

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2022
BÖLÜM TABAN PUAN MİLLİ SPOR LİSESİ
Beden Eğitimi ve Spor Y-TYT 800 Bin Barajı Y-TYT 800 Bin Barajı Y-TYT 800 Bin Barajı
Antrenörlük Eğitimi TYT 180 TYT 150 TYT 150
Spor Yöneticiliği TYT 180 TYT 150 TYT 150
Rekreasyon TYT 180 TYT 150 TYT 150

2021 Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları

Adana Çukurova Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2021
BÖLÜM TABAN PUAN MİLLİ SPOR LİSESİ
Beden Eğitimi Öğretmenliği Y-TYT 800 Bin Barajı Y-TYT 800 Bin Barajı Y-TYT 800 Bin Barajı
Antrenörlük Eğitimi TYT 150 TYT 150 TYT 150

Adıyaman Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2021
BÖLÜM TABAN PUAN MİLLİ SPOR LİSESİ
Beden Eğitimi Öğretmenliği Y-TYT 800 Bin Barajı Y-TYT 800 Bin Barajı Y-TYT 800 Bin Barajı
Antrenörlük Eğitimi TYT 160 TYT 150 TYT 150

Afyon Kocatepe Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2021
BÖLÜM TABAN PUAN MİLLİ SPOR LİSESİ
Beden Eğitimi Öğretmenliği Y-TYT 800 Bin Barajı Y-TYT 800 Bin Barajı Y-TYT 800 Bin Barajı
Antrenörlük Eğitimi TYT 160 TYT 150 TYT 160
Rekreasyon TYT 160 TYT 150 TYT 160
Ardahan Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2021
BÖLÜM TABAN PUAN MİLLİ SPOR LİSESİ
Beden Eğitimi Öğretmenliği Y-TYT 800 Bin Barajı Y-TYT 800 Bin Barajı Y-TYT 800 Bin Barajı
Spor Yöneticiliği TYT 190 TYT 150

Düzce Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2021
BÖLÜM TABAN PUAN MİLLİ SPOR LİSESİ
Beden Eğitimi Öğretmenliği Y-TYT 800 Bin Barajı Y-TYT 800 Bin Barajı Y-TYT 800 Bin Barajı
Antrenörlük Eğitimi TYT 180 TYT 150 TYT 150
Spor Yöneticiliği TYT 180 TYT 150 TYT 150

Kahramanmaraş Sütçü İmam Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2021
BÖLÜM TABAN PUAN MİLLİ SPOR LİSESİ
Beden Eğitimi Öğretmenliği Y-TYT 800 Bin Barajı Y-TYT 800 Bin Barajı Y-TYT 800 Bin Barajı
Antrenörlük Eğitimi TYT 200 TYT 150
Spor Yöneticiliği TYT 200 TYT 150

Kilis 7 Aralık Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2021
BÖLÜM TABAN PUAN MİLLİ SPOR LİSESİ
Beden Eğitimi Öğretmenliği Y-TYT 800 Bin Barajı Y-TYT 800 Bin Barajı Y-TYT 800 Bin Barajı
Antrenörlük Eğitimi TYT 150 TYT 150 TYT 150

Muş Alparslan Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2021
BÖLÜM TABAN PUAN MİLLİ SPOR LİSESİ
Beden Eğitimi Öğretmenliği Y-TYT 800 Bin Barajı Y-TYT 800 Bin Barajı Y-TYT 800 Bin Barajı
Antrenörlük Eğitimi TYT 150 TYT 150 TYT 150
Spor Yöneticiliği TYT 150 TYT 150 TYT 150
Engelliler için Egzersiz ve Spor TYT 800 Bin Barajı TYT 800 Bin Barajı TYT 800 Bin Barajı

Tokat Gaziosmanpaşa Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2021
BÖLÜM TABAN PUAN MİLLİ SPOR LİSESİ
Beden Eğitimi Öğretmenliği Y-TYT 800 Bin Barajı Y-TYT 800 Bin Barajı Y-TYT 800 Bin Barajı
Antrenörlük Eğitimi TYT 150 TYT 150 TYT 150
Spor Yöneticiliği TYT 150 TYT 150 TYT 150

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2021
BÖLÜM TABAN PUAN MİLLİ SPOR LİSESİ
Beden Eğitimi Öğretmenliği Y-TYT 800 Bin Barajı Y-TYT 800 Bin Barajı Y-TYT 800 Bin Barajı

Karabük Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2021
BÖLÜM TABAN PUAN MİLLİ SPOR LİSESİ
Beden Eğitimi Öğretmenliği Y-TYT 800 Bin Barajı Y-TYT 800 Bin Barajı Y-TYT 800 Bin Barajı
Antrenörlük Eğitimi TYT 150 TYT 150 TYT 150

Bursa Uludağ Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2021
BÖLÜM TABAN PUAN MİLLİ SPOR LİSESİ
Beden Eğitimi Öğretmenliği Y-TYT 800 Bin Barajı Y-TYT 800 Bin Barajı Y-TYT 800 Bin Barajı
Antrenörlük Eğitimi TYT 150 TYT 150 TYT 150

Edirne Trakya Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2021
BÖLÜM TABAN PUAN MİLLİ SPOR LİSESİ
Beden Eğitimi Öğretmenliği Y-TYT 800 Bin Barajı Y-TYT 800 Bin Barajı Y-TYT 800 Bin Barajı
Antrenörlük Eğitimi TYT 150 TYT 150 TYT 150
Spor Yöneticiliği TYT 150 TYT 150 TYT 150
Rekreasyon TYT 150 TYT 150 TYT 150

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2021
BÖLÜM TABAN PUAN MİLLİ SPOR LİSESİ
Egzersiz ve Spor Bilimleri TYT 150 TYT 150 TYT 150

Kayseri Erciyes Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2021
BÖLÜM TABAN PUAN MİLLİ SPOR LİSESİ
Beden Eğitimi Öğretmenliği Y-TYT 800 Bin Barajı Y-TYT 800 Bin Barajı Y-TYT 800 Bin Barajı
Antrenörlük Eğitimi TYT 150 TYT 150 TYT 150
Spor Yöneticiliği TYT 150 TYT 150 TYT 150
Rekreasyon TYT 150 TYT 150 TYT 150

Osmaniye Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2021
BÖLÜM TABAN PUAN MİLLİ SPOR LİSESİ
Beden Eğitimi Öğretmenliği Y-TYT 800 Bin Barajı Y-TYT 800 Bin Barajı Y-TYT 800 Bin Barajı

Mardin Artuklu Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2021
BÖLÜM TABAN PUAN MİLLİ SPOR LİSESİ
Beden Eğitimi Öğretmenliği Y-TYT 800 Bin Barajı Y-TYT 800 Bin Barajı Y-TYT 800 Bin Barajı
Antrenörlük Eğitimi TYT 200
Spor Yöneticiliği TYT 200
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Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (BESYO) taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları! BESYO taban puanları 2022
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