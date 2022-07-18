Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (BESYO) taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları! BESYO taban puanları 2022

Yaklaşık 2 milyonu aşkın öğrencinin katılım gösterdiği YKS sonuçları erişime açıldı. ÖSYM'nin resmi sitesinden gelen duyuruya göre 27 Temmuz 2022 tarihinde tercihler başlayacak. Bu alanda eğitim almak ve meslek edinmek isteyen vatandaşlar Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği taban puanları ve kontenjanları üzerinde incelemelerini gerçekleştiriyor. İşte, 2022 BESYO Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları.
YKS TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI 2021 İÇİN TIKLAYINIZ
2022 Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları
|Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2022
|BÖLÜM
|TABAN PUAN
|MİLLİ
|SPOR LİSESİ
|Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
|TYT 800 Bin Barajı
|Y-TYT 800 Bin Barajı
|Y-TYT 800 Bin Barajı
|Spor Yöneticiliği
|TYT 160
|TYT 140
|TYT 150
|
|Antalya Akdeniz Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2022
|BÖLÜM
|TABAN PUAN
|MİLLİ
|SPOR LİSESİ
|Beden Eğitimi ve Spor
|TYT 800 Bin Barajı
|TYT 800 Bin Barajı
|TYT 800 Bin Barajı
|Antrenörlük Eğitimi
|TYT 185
|TYT 160
|TYT 185
|Rekreasyon
|TYT 185
|TYT 160
|TYT 185
|Erzurum Teknik Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2022
|BÖLÜM
|TABAN PUAN
|MİLLİ
|SPOR LİSESİ
|Beden Eğitimi ve Spor
|Y-TYT 800 Bin Barajı
|Y-TYT 800 Bin Barajı
|Y-TYT 800 Bin Barajı
|Antrenörlük Eğitimi
|TYT 100
|TYT 100
|TYT 100
|Trabzon Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2022
|BÖLÜM
|TABAN PUAN
|MİLLİ
|SPOR LİSESİ
|Beden Eğitimi ve Spor
|TYT 800 Bin Barajı
|TYT 800 Bin Barajı
|TYT 800 Bin Barajı
|Antrenörlük Eğitimi
|TYT 160
|TYT 160
|TYT 160
|Rekreasyon
|TYT 160
|TYT 160
|TYT 160
|Spor Yöneticiliği
|TYT 160
|TYT 160
|TYT 160
|Ordu Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2022
|BÖLÜM
|TABAN PUAN
|MİLLİ
|SPOR LİSESİ
|Beden Eğitimi ve Spor
|TYT 800 Bin Barajı
|TYT 800 Bin Barajı
|TYT 800 Bin Barajı
|Spor Yöneticiliği
|TYT 160
|TYT 160
|TYT 160
|Denizli Pamukkale Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2022
|BÖLÜM
|TABAN PUAN
|MİLLİ
|SPOR LİSESİ
|Beden Eğitimi ve Spor
|Y-TYT 800 Bin Barajı
|Y-TYT 800 Bin Barajı
|Y-TYT 800 Bin Barajı
|Antrenörlük Eğitimi
|TYT 180
|TYT 160
|TYT 180
|Rekreasyon
|TYT 180
|TYT 160
|TYT 180
|Van YY Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2022
|BÖLÜM
|TABAN PUAN
|MİLLİ
|SPOR LİSESİ
|Beden Eğitimi ve Spor
|Y-TYT 800 Bin Barajı
|Y-TYT 800 Bin Barajı
|Y-TYT 800 Bin Barajı
|Antrenörlük Eğitimi
|TYT 140
|TYT 140
|TYT 140
|Yalova Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2022
|BÖLÜM
|TABAN PUAN
|MİLLİ
|SPOR LİSESİ
|Antrenörlük Eğitimi
|TYT 180
|TYT 150
|TYT 150
|Spor Yöneticiliği
|TYT 180
|TYT 150
|TYT 150
|Rekreasyon
|TYT 180
|TYT 150
|TYT 150
|Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2022
|BÖLÜM
|TABAN PUAN
|MİLLİ
|SPOR LİSESİ
|Beden Eğitimi ve Spor
|TYT 800 Bin Barajı
|TYT 800 Bin Barajı
|TYT 800 Bin Barajı
|Antrenörlük Eğitimi
|TYT 180
|TYT 160
|TYT 180
|Spor Yöneticiliği
|TYT 180
|TYT 160
|TYT 180
|Gaziantep Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2022
|BÖLÜM
|TABAN PUAN
|MİLLİ
|SPOR LİSESİ
|Beden Eğitimi ve Spor
|Y-TYT 800 Bin Barajı
|Y-TYT 800 Bin Barajı
|Y-TYT 800 Bin Barajı
|Antrenörlük Eğitimi
|TYT 180
|TYT 150
|TYT 150
|Spor Yöneticiliği
|TYT 180
|TYT 150
|TYT 150
|İzmir 9 Eylül Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2022
|BÖLÜM
|TABAN PUAN
|MİLLİ
|SPOR LİSESİ
|Beden Eğitimi ve Spor
|Y-TYT 800 Bin Barajı
|Y-TYT 800 Bin Barajı
|Y-TYT 800 Bin Barajı
|Antrenörlük Eğitimi
|TYT 150
|TYT 150
|TYT 150
|Spor Yöneticiliği
|TYT 150
|TYT 150
|TYT 150
|Rize RTE Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2022
|BÖLÜM
|TABAN PUAN
|MİLLİ
|SPOR LİSESİ
|Beden Eğitimi ve Spor
|Y-TYT 800 Bin Barajı
|Y-TYT 800 Bin Barajı
|Y-TYT 800 Bin Barajı
|Spor Yöneticiliği
|TYT 160
|TYT 160
|TYT 160
|Ankara Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2022
|BÖLÜM
|TABAN PUAN
|MİLLİ
|SPOR LİSESİ
|Beden Eğitimi ve Spor
|Y-TYT 800 Bin Barajı
|Y-TYT 800 Bin Barajı
|Y-TYT 800 Bin Barajı
|Antrenörlük Eğitimi
|Y-TYT 800 Bin Barajı
|Y-TYT 1.000.000 Barajı
|Y-TYT 800 Bin Barajı
|Spor Yöneticiliği
|Y-TYT 800 Bin Barajı
|Y-TYT 1.000.000 Barajı
|Y-TYT 800 Bin Barajı
|Malatya İnönü Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2022
|BÖLÜM
|TABAN PUAN
|MİLLİ
|SPOR LİSESİ
|Beden Eğitimi ve Spor
|Y-TYT 800 Bin Barajı
|Y-TYT 800 Bin Barajı
|Y-TYT 800 Bin Barajı
|Antrenörlük Eğitimi
|TYT 190
|TYT 160
|TYT 160
|Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi
|TYT 190
|TYT 160
|TYT 160
|Eskişehir Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2022
|BÖLÜM
|TABAN PUAN
|MİLLİ
|SPOR LİSESİ
|Beden Eğitimi ve Spor
|TYT 800 Bin Barajı
|TYT 800 Bin Barajı
|TYT 800 Bin Barajı
|Antrenörlük Eğitimi
|TYT 180
|TYT 180
|TYT 180
|Rekreasyon
|TYT 180
|TYT 180
|TYT 180
|Spor Yöneticiliği
|TYT 180
|TYT 180
|TYT 180
|İzmir Ege Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2022
|BÖLÜM
|TABAN PUAN
|MİLLİ
|SPOR LİSESİ
|Beden Eğitimi ve Spor
|Y-TYT 800 Bin Barajı
|Y-TYT 800 Bin Barajı
|Y-TYT 800 Bin Barajı
|Antrenörlük Eğitimi
|TYT 160
|TYT 150
|TYT 160
|Spor Yöneticiliği
|TYT 160
|TYT 150
|TYT 160
|Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2022
|BÖLÜM
|TABAN PUAN
|MİLLİ
|SPOR LİSESİ
|Beden Eğitimi ve Spor
|TYT 220
|TYT 220
|TYT 220
|Antrenörlük Eğitimi
|TYT 210
|TYT 200
|TYT 200
|Rekreasyon
|TYT 180
|TYT 160
|TYT 160
|Spor Yöneticiliği
|TYT 180
|TYT 160
|TYT 160
|Antrenörlük Eğitimi İÖ
|TYT 200
|TYT 180
|TYT 180
|Ankara Hacettepe Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2022
|BÖLÜM
|TABAN PUAN
|MİLLİ
|SPOR LİSESİ
|Beden Eğitimi ve Spor
|Y-TYT 300 Bin Barajı
|Y-TYT 300 Bin Barajı
|Y-TYT 300 Bin Barajı
|Antrenörlük Eğitimi
|TYT 220
|TYT 220
|TYT 220
|Rekreasyon
|TYT 220
|TYT 220
|TYT 220
|Manisa Celal Bayar Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2022
|BÖLÜM
|TABAN PUAN
|MİLLİ
|SPOR LİSESİ
|Beden Eğitimi ve Spor
|Y-TYT 800 Bin Barajı
|Y-TYT 800 Bin Barajı
|Y-TYT 800 Bin Barajı
|Antrenörlük Eğitimi
|TYT 180
|TYT 150
|TYT 150
|Spor Yöneticiliği
|TYT 180
|TYT 150
|TYT 150
|Rekreasyon
|TYT 180
|TYT 150
|TYT 150
2021 Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları
|Adana Çukurova Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2021
|BÖLÜM
|TABAN PUAN
|MİLLİ
|SPOR LİSESİ
|Beden Eğitimi Öğretmenliği
|Y-TYT 800 Bin Barajı
|Y-TYT 800 Bin Barajı
|Y-TYT 800 Bin Barajı
|Antrenörlük Eğitimi
|TYT 150
|TYT 150
|TYT 150
|Adıyaman Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2021
|BÖLÜM
|TABAN PUAN
|MİLLİ
|SPOR LİSESİ
|Beden Eğitimi Öğretmenliği
|Y-TYT 800 Bin Barajı
|Y-TYT 800 Bin Barajı
|Y-TYT 800 Bin Barajı
|Antrenörlük Eğitimi
|TYT 160
|TYT 150
|TYT 150
|Afyon Kocatepe Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2021
|BÖLÜM
|TABAN PUAN
|MİLLİ
|SPOR LİSESİ
|Beden Eğitimi Öğretmenliği
|Y-TYT 800 Bin Barajı
|Y-TYT 800 Bin Barajı
|Y-TYT 800 Bin Barajı
|Antrenörlük Eğitimi
|TYT 160
|TYT 150
|TYT 160
|Rekreasyon
|TYT 160
|TYT 150
|TYT 160
|Ardahan Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2021
|BÖLÜM
|TABAN PUAN
|MİLLİ
|SPOR LİSESİ
|Beden Eğitimi Öğretmenliği
|Y-TYT 800 Bin Barajı
|Y-TYT 800 Bin Barajı
|Y-TYT 800 Bin Barajı
|Spor Yöneticiliği
|TYT 190
|TYT 150
|Düzce Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2021
|BÖLÜM
|TABAN PUAN
|MİLLİ
|SPOR LİSESİ
|Beden Eğitimi Öğretmenliği
|Y-TYT 800 Bin Barajı
|Y-TYT 800 Bin Barajı
|Y-TYT 800 Bin Barajı
|Antrenörlük Eğitimi
|TYT 180
|TYT 150
|TYT 150
|Spor Yöneticiliği
|TYT 180
|TYT 150
|TYT 150
|Kahramanmaraş Sütçü İmam Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2021
|BÖLÜM
|TABAN PUAN
|MİLLİ
|SPOR LİSESİ
|Beden Eğitimi Öğretmenliği
|Y-TYT 800 Bin Barajı
|Y-TYT 800 Bin Barajı
|Y-TYT 800 Bin Barajı
|Antrenörlük Eğitimi
|TYT 200
|TYT 150
|–
|Spor Yöneticiliği
|TYT 200
|TYT 150
|–
|Kilis 7 Aralık Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2021
|BÖLÜM
|TABAN PUAN
|MİLLİ
|SPOR LİSESİ
|Beden Eğitimi Öğretmenliği
|Y-TYT 800 Bin Barajı
|Y-TYT 800 Bin Barajı
|Y-TYT 800 Bin Barajı
|Antrenörlük Eğitimi
|TYT 150
|TYT 150
|TYT 150
|Muş Alparslan Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2021
|BÖLÜM
|TABAN PUAN
|MİLLİ
|SPOR LİSESİ
|Beden Eğitimi Öğretmenliği
|Y-TYT 800 Bin Barajı
|Y-TYT 800 Bin Barajı
|Y-TYT 800 Bin Barajı
|Antrenörlük Eğitimi
|TYT 150
|TYT 150
|TYT 150
|Spor Yöneticiliği
|TYT 150
|TYT 150
|TYT 150
|Engelliler için Egzersiz ve Spor
|TYT 800 Bin Barajı
|TYT 800 Bin Barajı
|TYT 800 Bin Barajı
|Tokat Gaziosmanpaşa Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2021
|BÖLÜM
|TABAN PUAN
|MİLLİ
|SPOR LİSESİ
|Beden Eğitimi Öğretmenliği
|Y-TYT 800 Bin Barajı
|Y-TYT 800 Bin Barajı
|Y-TYT 800 Bin Barajı
|Antrenörlük Eğitimi
|TYT 150
|TYT 150
|TYT 150
|Spor Yöneticiliği
|TYT 150
|TYT 150
|TYT 150
|Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2021
|BÖLÜM
|TABAN PUAN
|MİLLİ
|SPOR LİSESİ
|Beden Eğitimi Öğretmenliği
|Y-TYT 800 Bin Barajı
|Y-TYT 800 Bin Barajı
|Y-TYT 800 Bin Barajı
|Karabük Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2021
|BÖLÜM
|TABAN PUAN
|MİLLİ
|SPOR LİSESİ
|Beden Eğitimi Öğretmenliği
|Y-TYT 800 Bin Barajı
|Y-TYT 800 Bin Barajı
|Y-TYT 800 Bin Barajı
|Antrenörlük Eğitimi
|TYT 150
|TYT 150
|TYT 150
|Bursa Uludağ Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2021
|BÖLÜM
|TABAN PUAN
|MİLLİ
|SPOR LİSESİ
|Beden Eğitimi Öğretmenliği
|Y-TYT 800 Bin Barajı
|Y-TYT 800 Bin Barajı
|Y-TYT 800 Bin Barajı
|Antrenörlük Eğitimi
|TYT 150
|TYT 150
|TYT 150
|Edirne Trakya Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2021
|BÖLÜM
|TABAN PUAN
|MİLLİ
|SPOR LİSESİ
|Beden Eğitimi Öğretmenliği
|Y-TYT 800 Bin Barajı
|Y-TYT 800 Bin Barajı
|Y-TYT 800 Bin Barajı
|Antrenörlük Eğitimi
|TYT 150
|TYT 150
|TYT 150
|Spor Yöneticiliği
|TYT 150
|TYT 150
|TYT 150
|Rekreasyon
|TYT 150
|TYT 150
|TYT 150
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2021
|BÖLÜM
|TABAN PUAN
|MİLLİ
|SPOR LİSESİ
|Egzersiz ve Spor Bilimleri
|TYT 150
|TYT 150
|TYT 150
|Kayseri Erciyes Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2021
|BÖLÜM
|TABAN PUAN
|MİLLİ
|SPOR LİSESİ
|Beden Eğitimi Öğretmenliği
|Y-TYT 800 Bin Barajı
|Y-TYT 800 Bin Barajı
|Y-TYT 800 Bin Barajı
|Antrenörlük Eğitimi
|TYT 150
|TYT 150
|TYT 150
|Spor Yöneticiliği
|TYT 150
|TYT 150
|TYT 150
|Rekreasyon
|TYT 150
|TYT 150
|TYT 150
|Osmaniye Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2021
|BÖLÜM
|TABAN PUAN
|MİLLİ
|SPOR LİSESİ
|Beden Eğitimi Öğretmenliği
|Y-TYT 800 Bin Barajı
|Y-TYT 800 Bin Barajı
|Y-TYT 800 Bin Barajı
|Mardin Artuklu Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2021
|BÖLÜM
|TABAN PUAN
|MİLLİ
|SPOR LİSESİ
|Beden Eğitimi Öğretmenliği
|Y-TYT 800 Bin Barajı
|Y-TYT 800 Bin Barajı
|Y-TYT 800 Bin Barajı
|Antrenörlük Eğitimi
|TYT 200
|Spor Yöneticiliği
|TYT 200