Beta Ne Demek? İlişkide Beta Erkek ve Kadın Nedir, Kime Denir, Kişilik Özellikleri Nelerdir?

Beta ne demek kişilik analizlerinde, ilişkideki rollerini iyi analiz etmek isteyen vatandaşların bilmeleri gereken önemli sorular arasında yer almaktadır. İlişki dinamiklerini korumak isteyen veyahut sağlam temellendirmek isteyen kişiler için muhakkak bilmeleri gereken bir kişilik tipidir. Özellikle kadınlar tarafından sorulan beta erkek ne demek sorusu sıklıkla araştırılmaktadır. Son dönemlerde erkekler için de bir soru işareti olan beta kadın ne demek tüm cevapları sizler için hazırladık.

Beta Ne Demek?

Beta kelimesinin halk arasında birden çok anlamı bulunmaktadır. Bunların başında ağır hastalıklara sebep olan virüs, geometride değer, Yunan alfabesinde bulunan ikinci harf gelmektedir. Fakat bu anlamlar ilişki bağlamında olan "beta" kişilik tipiyle karıştırılmamalıdır.

Toplamda 6 farklı kişilik tipine göre kategorize edilen bu tipler arasında "Beta" da yer almaktadır. Genellikle halk arasında ve toplum içinde daha pasif bir kişilik olarak nitelendirilen Beta kişilik tipi aslında tamamen görev insanı olarak tanımlandırılmalıdır. Fakat Betanın otorite, kişinin kendisine güveni olmamasıyla beraber Alfaya olan uyumu oldukça fazladır. Genel tabiri böyle olmasıyla beraber kadın ve erkeklerde farklı özellikleri mevcuttur. Dilerseniz ilişkide Beta erkek ve kadın kişilik özelliklerini inceleyelim.

İlişkide Beta Erkek ve Kadın Nedir?

Beta kişilik tipleri erkekler ve kadınlarda farklılık göstermektedir. İlişki rollerinde bu tip farklılıkların bilinmesi oldukça önemli olmakla beraber kafa karışıklığının giderilmesi için de iyi tanımlanması gerekmektedir.

Erkek Betalarda genellikle görülen en büyük özellik alfalarına sadık ve uyumlu olmalıdır. Genel olarak karşı tarafı lider olarak tanımlayan beta erkekleri için karizma önemli bir etkendir. Karşı tarafın karizmasından etkilenen Beta erkekleri güven ve inanç konusunda da oldukça sadıklardır. Kadınlar tarafından ilk tercih edilen kişilik tipleri olmamalarından dolayı duygusal ve çekingenlerdir. Bunların yanında ilişki içinde iyi bir dost ve dinleyici olmalarıyla ön plana çıkmaktadırlar.

Kadın Betalar genellikle kendi başlarına buyruk olmalarıyla bilinmektedirler. Erkeklerde görülen alfaya uyum kadın betalarda da rastlanmaktadır. İlişkide, arkadaşlıkta ve dostlukta tavsiye alınması için genellikle kadın betalara başvurulmaktadır. Aynı zamanda sadık ve nazik bir kişilik özelliğine sahip olan Beta kadınları çok iyi bir dinleyicidirler. Erkeklerde olduğu gibi ilişkilerinde ve evliliklerinde oldukça başarılı da olmaktadırlar.

İlişkide Beta Kişilik Özellikleri

Her ne kadar kadın ve erkekte ayrı küçük özellikler bulunsa da Beta kişilik tiplerinin oldukça ortak özellikleri de mevcuttur. Halk arasında her ne kadar eziklik olarak görülse de aslında böyle tanımlanması uygun değil ve yanlış. İlişkide Beta kişilik özellikleri geneli itibariyle şöyledir: