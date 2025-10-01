Beton bloklar üzerine devrildi asansör zemine çakıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde 28 yaşındaki Pelin Kıyga'nın ölümüne neden olan asansör faciasının ayrıntıları ortaya çıktı. Altaylılar Mahallesi Orhun Caddesi'ndeki Sizin Evler Apartmanı'nda yaşanan olayda asansör kabinini taşıyan beton bloklar asansör kabininin üzerine devrildi. Arızalanan asansör zemine düştü. Asansörde bulunan 5 yıllık evli, bir çocuk annesi Pelin Kıyga hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.Tarsus'ta 4 yıl önce kullanıma başlanan asansör arızalanınca asansördeki Pelin Kıyga durumu 2. katta iken telefonla eşi Gökhan Kıyga'yı bildirdi. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı; apartman sakinleri hızla yardıma koştu, Gökhan Kıyga ise eşini kurtarmaya çalışırken ayağından yaralandı.Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Kaya adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirdi. Asansörün bakımından sorumlu oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişinin sorgusu devam ederken, vefat eden Pelin Kıyga'nın eşi Gökhan Kıyga da sorumluların adalet önünde hesap vermesini istedi.Öte yandan apartman sakinlerinin bulunduğu WhatsApp grubunda, asansörde yaklaşık 2 aydır arızalar yaşandığını dile getirildi. Sakinler, sorunların devam etmesi nedeniyle yönetimin yeni bir firmayla bakım sözleşmesi yaptığını iddia ettiler.Ayrıca, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Mersin İl Müdürlüğü de konuyla ilgili inceleme yaptı. Bir ton ağırlığındaki beton blokların kopması ve denge ağırlığını sağlayan parçaların kırılması kazanın sebebi olarak değerlendiriliyor.