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Giriş Tarihi: 24.5.2023

Beton fabrikası Maçka Parkı’nda ölüm saçıyor

Beton fabrikası Maçka Parkı’nda ölüm saçıyor
Şişli'deki Maçka Demokrasi Parkı'nın yanında bulunan beton fabrikasından etrafa saçılan toz hem insanları hem de doğayı tehdit ediyor. Çevresinde Dolmabahçe Sarayı, Beşiktaş Stadı, oteller ve yerleşim yerlerinin bulunduğu beton fabrikası nedeniyle parka temiz hava almaya gelenler adeta toz soluyor. Araçları toz altında kalan, sağlıklarının etkilendiğini belirten çevre sakinleri şikâyette bulundu. Çevre sakinlerinden Memduh Zorlutuna, "Şehrin göbeğinde fabrika kurdular. Kanserojen üretiyor. Fabrikada olsanız maske takıp kendinizi koruyacaksınız ama burada koruyamıyorsunuz. Park yavaş yavaş ölüyor" derken Şenol Kara, "Toza maruz kalan vatandaşlar, astım, bronşit oluyor. Yaşlılar, çocuklar, bebekler için çok tehlikeli. Buraya kesin çözüm bulunmalı" ifadesini kullandı. Beton fabrikasını işleten şirket ise Levazım Tüneli için tesisin geçici faaliyet gösterdiklerini vurgularken "Tesisimiz gerekli ölçümleri yapmaktadır" açıklamasında bulundu.

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Beton fabrikası Maçka Parkı’nda ölüm saçıyor
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