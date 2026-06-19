Haberler Yaşam Haberleri Beton karıştırıcısında feci ölüm! 21 yaşındaki işçi hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 19.06.2026 21:38

Beton karıştırıcısında feci ölüm! 21 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde bulunan bir beton santralinde meydana gelen iş kazasında 21 yaşındaki işçi E.Y. yaşamını yitirdi.

Tuna ŞERBETÇİ Tuna ŞERBETÇİ
Beton karıştırıcısında feci ölüm! 21 yaşındaki işçi hayatını kaybetti
  • ABONE OL

Olay, dün akşam saatlerinde beton santralinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, beton karıştırıcı makinesinin temizliğini yapmak için makinenin içine giren E.Y., henüz belirlenemeyen bir nedenle makinenin çalışması sonucu içeride sıkıştı. Durumu fark eden çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla makineden çıkarılan ağır yaralı işçi, ilk olarak Pınarhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen E.Y., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Genç işçinin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, iş kazasının nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için inceleme sürüyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#KIRKLARELİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Beton karıştırıcısında feci ölüm! 21 yaşındaki işçi hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA