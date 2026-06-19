Beton karıştırıcısında feci ölüm! 21 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

Olay, dün akşam saatlerinde beton santralinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, beton karıştırıcı makinesinin temizliğini yapmak için makinenin içine giren E.Y., henüz belirlenemeyen bir nedenle makinenin çalışması sonucu içeride sıkıştı. Durumu fark eden çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla makineden çıkarılan ağır yaralı işçi, ilk olarak Pınarhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen E.Y., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Genç işçinin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, iş kazasının nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için inceleme sürüyor.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör