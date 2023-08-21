Beyaz ayakkabı nasıl temizlenir? Beyaz ayakkabı temizliği için en etkili yöntemler

Özellikle tercih edilen beyaz spor ayakkabılar rahat, pratik ve çok yönlüdür. Her renkten kıyafete uygun olan beyaz ayakkabılar artık çalışma ortamlarında da rahat bir şekilde kullanılabilmektedir. Her ne kadar ilk kez giydiğinizde bembeyaz ve şık görünse de bir-iki sürtünme ile çabuk kirlenebiliyor. Ancak, beyaz ayakkabınızın kısa sürede tekrar yeni görünmesini sağlayabilirsiniz. Bunun için çok pratik ve en etkili beyaz ayakkabı temizleme yöntemlerinden bahsedeceğiz...

Ayakkabı makineye atılır mı?

Temizlemesi zor göründüğü için çoğu insan beyaz ayakkabılarını çamaşır makinesine atıp yıkıyor fakat bu durum ayakkabınızın yıpranmasına ve eskimesine sebep olabiliyor. Bu durumda makinede ayakkabı yıkamak tercihiniz olmamalı. Keten ayakkabılar için bu durum söz konusu değildir. Keten ayakkabılarınızı rahatlıkla makineye atabilir kirlerden kolayca kurtulabilirsiniz. Bu durum makinenize ve ayakkabınıza zarar vermez.

Beyaz ayakkabı nasıl temizlenir?

Beyaz ayakkabı temizliğinde en çok dikkat edilmesi gereken kullandığınız malzemelerdir. Kesinlikle çamaşır suyu kullanmamalısınız. Beyaz ayakkabı temizliğinde bu malzemelerden faydalanabilirsiniz:

Aseton

Karbonat

Beyaz Sirke

Sıvı Şampuan

Diş Macunu

Vazelin

Beyaz ayakkabınızı temizlemek için öncelikle ayakkabınızın (varsa) bağcıklarını çıkarıp makinede veya elde yıkayın. Bağcıkları çıkarmanız, ayakkabınızı daha rahat temizlemenize yardımcı olacaktır. Beyaz ayakkabı nasıl temizlenir diye düşünmeyin. Evde kolayca temizleyebilir, bu işlem sırasında ise yukarıda belirtmiş olduğumuz ekonomik malzemeleri kullanabilirsiniz:

Aseton kullanarak diş fırçası ile ayakkabınızın lastik kısımlarını temizleyebilirsiniz.

Karbonat, sabun ve suyu karıştırarak beyaz ayakkabınızın her yerini fırçalayabilirsiniz.

Beyaz sirke kullanarak diş fırçası ile ayakkabınızın lastik kısımlarını temizleyebilirsiniz.

Sıvı şampuan kullanarak diş fırçası ile beyaz ayakkabınızı temizleyebilirsiniz.

Beyaz deri ayakkabı nasıl temizlenir?

Öncelikle beyaz deri ayakkabınızı temizlerken ayakkabınızın (varsa) bağcıklarını çıkarın ve üzerindeki toz ve kirleri yumuşak bir ayakkabı fırçasıyla alın.

Daha sonra nemli bir bezle ayakkabınızın her yerini çok bastırmayacak şekilde yuvarlak hareketlerle silin.

Bezinize birkaç damla sıvı sabun katıp da aynı işlemi yapabilirsiniz. Islak ve köpüklü bırakılan ayakkabının üzerinde lekeler oluşur. Bu yüzden ayakkabınız mutlaka temiz bir bezle kurulanmalıdır.

Deri ayakkabı spreyi ile de ayakkabınızı temizleyebilirsiniz. Ayrıca ayda bir kez deri ayakkabı cilasıyla da parlatmanız gerekmektedir.

Beyaz deri ayakkabınızı temizlerken pamuk yardımıyla vazelin de kullanabilirsiniz. Vazelin deriyi yumuşatır ve parlatır.

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Beyaz keten ayakkabı nasıl temizlenir?

Sıcak yaz günlerinde en çok tercih edilen ayakkabılardan olan beyaz keten ayakkabıları temizlemek için boya kullanmayınız. Küçük delikleri ayağımıza hava aldırır ve çok rahattır. Ancak keten ayakkabılar çok çabuk kirlenir. Toz lekesi, yağ lekesi veya çamur lekeleriyle kirlenebilir. Beyaz keten ayakkabı temizliği için şu yöntemleri uygulayabilirsiniz:

Öncelikle beyaz keten ayakkabınızı temizlerken ayakkabınızın (varsa) bağcıklarını çıkarın ve üzerindeki toz ve kirleri yumuşak bir ayakkabı fırçasıyla alın.

Bir miktar karbonat, çamaşır deterjanı ve ılık suyu karıştırıp yumuşak bir diş fırçasıyla ayakkabınızı temizleyebilirsiniz.

Bu işlemden sonra beyaz keten ayakkabınızı soğuk su le durulayıp ayakkabınızın içini renksiz kağıtla doldurarak kurumaya bırakabilirsiniz.

Ayrıca keten ayakkabılarınızı rahatlıkla makineye atabilir kirlerden kolayca kurtulabilirsiniz. Bu durum makinenize ve ayakkabınıza zarar vermez. Kısa ve hafif programda yıkamanız tavsiye edilir.

Beyaz bez ayakkabı nasıl temizlenir?

Öncelikle beyaz bez ayakkabınızı temizlerken ayakkabınızın (varsa) bağcıklarını çıkarın ve üzerindeki toz ve kirleri yumuşak bir ayakkabı fırçasıyla alın.

Bir miktar karbonatı sıcak suyla karıştırıp yumuşak bir diş fırçasıyla bez ayakkabınızı temizleyebilirsiniz.

Bu işlemden sonra beyaz keten ayakkabınızı soğuk su le durulayıp ayakkabınızın içini renksiz kağıtla doldurarak kurumaya bırakabilirsiniz.

Ayakkabı içi nasıl temizlenir?

Ayakkabınızı çok sık giyiyorsanız eğer kötü kokulara maruz kalabilirsiniz. Bu durumda ayakkabınızı makineye atmadan içini kolaylıkla temizlemek mümkün. Ayakkabılarınızın içini şu yöntemlerle temizleyebilirsiniz:

Öncelikle ayakkabınızın tabanını çıkarıp hafif dokulu sıvı sabun veya el sabunuyla yıkayın. Yıkama işleminde tabana zarar vermemeye dikkat edin. Ayakkabınızın tabanı kuruyana kadar bekleyin. Kuruduğundan emin olduktan sonra tabanlıkları tekrar içine koyun. (Bu işlemlerin ardından kötü kokulara maruz kalmamak için ayakkabınızı gün aşırı giymeniz tavsiye edilir.)

Beyaz deri ayakkabıların içlerinin temizlenmesi için pudra veya karbonat kullanabilirsiniz. Oluşan bakterilerin yayılmasını önlemek için pudra veya karbonatı ayakkabınızın içine döküp bir süre bekletin.