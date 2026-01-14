’Beyaz Cennet’te sömestr hareketliliği

Kış turizmi ve kayak merkezi Uludağ'da sömestr hareketliliği başladı. Okulların 16 Ocak Cuma günü 15 günlük ara tatile girecek olmasıyla başlayan hareketlilik, zirvedeki otel ve tesislerde yüzler gülüyor. 1'i profesyoneller için olmak üzere toplam 4 kayak pistine sahip olan Uludağ'da, geçtiğimiz günlerde yağan yoğun kar ile birlikte kar kalınlığı 1 metreyi aştı.

Zirvedeki konaklama tesislerinde doluluk oranı ise artan rezervasyonlarla birlikte yüzde 80'e ulaştı. Bu yıl Arap turistlerin de yoğun olarak tercih ettiği Uludağ'da verimli bir sezon geçirmeyi ümit eden işletmeciler, sömestr tatili boyunca meteorolojiden gelecek kar yağışı haberlerine odaklandı.

GEREKLİ TÜM ÖNLEMLER ALINDI

Beyaz cennette geçmiş yıllarda yaşanan üzücü kaza ve olaylara karşı tüm güvenlik önlemlerini arttıran Bursa Valiliği ve Jandarma ekipleri, özellikle sis ve soğuk havada yürüyüş yaparken yaşanan kaybolma durumlarına karşı, belirlenen güzergahların dışında yürüyüş yapmayı yasakladı. Kayak pistlerinde de tüm önlemler alınırken, otel ve işletmelerin de sıkı bir denetim geçirildiği öğrenildi.