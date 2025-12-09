Beyaz metalin gözü yeni rekorlarda! 1 gram gümüş fiyatı bugün ne kadar?

Altının ardından yatırımcıların gözdesi haline gelen gümüş fiyatları için yakından takip sürüyor. Yatırımcılar ABD Merkez Bankası (Fed) faiz toplantısı öncesinde gümüş fiyatlarının ne kadar olduğunu araştırıyor.
Gümüş fiyatları politika faizi kararı öncesinde rekor seviyelere yakın fiyatlanmasını sürdürüyor.
ALTINI GÖLGEDE BIRAKTI
2025 yılında yatırımcısına yüzde 142 oranında kazandıran gümüş fiyatları altını gölgede bıraktı. Gümüş, 2026 yılına girmeye sayılır günler kalırken altını geride bırakarak en popüler metal yatırımları haline geldi. Yatırımcılar, rekor fiyat rallileri beklentisiyle bu metallere güçlü biçimde yönelmeye başladı.