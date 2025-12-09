Beyaz metalin gözü yeni rekorlarda! 1 gram gümüş fiyatı bugün ne kadar?

Altının ardından yatırımcıların gözdesi haline gelen gümüş fiyatları için yakından takip sürüyor. Yatırımcılar ABD Merkez Bankası (Fed) faiz toplantısı öncesinde gümüş fiyatlarının ne kadar olduğunu araştırıyor.

Gümüş fiyatları politika faizi kararı öncesinde rekor seviyelere yakın fiyatlanmasını sürdürüyor.