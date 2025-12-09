Haberler Yaşam Haberleri Beyaz metalin gözü yeni rekorlarda! 1 gram gümüş fiyatı bugün ne kadar?
Beyaz metalin gözü yeni rekorlarda! 1 gram gümüş fiyatı bugün ne kadar?

Gümüş fiyatları Fed faiz kararı öncesinde tarihi seviyelere yakın seyrediyor. Gözü yeni rekorlarda olan beyaz metal yeni günde 80 TL sınırında fiyatlanıyor. Ons gümüş ise 58 dolar seviyesinde. Peki gümüş gram fiyatı bugün ne kadar? Beyaz metal yeni güne nasıl başladı? İşte 5 Aralık piyasalarda son durum..

Beyaz metalin gözü yeni rekorlarda! 1 gram gümüş fiyatı bugün ne kadar?
Altının ardından yatırımcıların gözdesi haline gelen gümüş fiyatları için yakından takip sürüyor. Yatırımcılar ABD Merkez Bankası (Fed) faiz toplantısı öncesinde gümüş fiyatlarının ne kadar olduğunu araştırıyor.

Gümüş fiyatları politika faizi kararı öncesinde rekor seviyelere yakın fiyatlanmasını sürdürüyor.

ALTINI GÖLGEDE BIRAKTI

2025 yılında yatırımcısına yüzde 142 oranında kazandıran gümüş fiyatları altını gölgede bıraktı. Gümüş, 2026 yılına girmeye sayılır günler kalırken altını geride bırakarak en popüler metal yatırımları haline geldi. Yatırımcılar, rekor fiyat rallileri beklentisiyle bu metallere güçlü biçimde yönelmeye başladı.

GÜMÜŞTE GÖZLER FED'DE

Geçtiğimiz haftayı 58 dolar seviyesinden kapatan ons gümüş dünkü işlemlerde 58.77 dolara kadar yükseldi. Tarihi 59.33 dolar seviyesine yakın seyreden gümüş fiyatları yeni günde 58 dolar seviyesinde Fed'den gelecek kararı bekliyor.

GRAM GÜMÜŞTE SON DURUM

Ons gümüş ve dolardaki hareketlilikten faydalanan gram gümüş ise 80 TL sınırında seyrini sürdürüyor. Rekor seviye olan 81.1307 TL'ye yakın seyreden gram gümüş, Fed öncesi 79.45 TL'den işlem görüyor.

Kapalıçarşı piyasasında ise gümüş, 81.645 TL'den satılıyor.

