Beyazıt Gezilecek Yerler - Beyazıt’ta Gezilecek Sokaklar ve Fotoğraf Çekilecek Tarihi Turistik Yerler Nereler, Nasıl Gidilir?

Beyazıt'ta gezilecek yerler ve sokaklar oldukça meşhur. Üstelik Beyazıt tarihi yerler ve müzeler açısından donatılmış olduğundan fotoğraf çekilecek birbirinden güzel alanlar bulabilirsiniz. Siz de eğer Beyazıt gezilecek yerler hakkında bilgi edinmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Beyazıt gezi rotası oluşturmak istiyorsanız yazımızı okumaya devam edebilirsiniz. Peki, Beyazıt nerede? Beyazıt'a yakın yerler nereler ve Beyazıt'a nasıl gidilir sorularının yanıtı, yazımızın devamında sizinle.

Beyazıt Nerede?

Beyazıt, İstanbul'un Fatih ilçesinde yer alıyor. Tarihi Yarımada içerisinde yer alan pek çok tarihi yapıya yakın konumda bulunması nedeni ile dikkat çeken Beyazıt, Osmanlı İmparatorluğu döneminden kalan değerli yapılara da ev sahipliği yapıyor.

Beyazıt'a Nasıl Gidilir?

İstanbul'un en uğrak noktaları arasında yer alan Beyazıt'a toplu taşıma ile kolaylıkla ulaşım sağlayabilirsiniz. Beyazıt Meydanı'na giden metro, otobüs ve tramvay bulunuyor. Beyazıt Meydanı'nın yakınından geçen otobüsler ise şu şekilde:

36ES

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Beyazıt'ta Gezilecek Yerler Nelerdir?

Tarihi Yarımada'nın en eşsiz semtlerinden biri olan Beyazıt, görülmeye değer pek çok yapıya ev sahipliği yapıyor. Beyazıt gezi rotası içerisine almanız gereken yerleri şu şekilde sıralayabiliriz: