Giriş Tarihi: 28.11.2022 16:39Son Güncelleme: 28.11.2022 16:39
Beyazıt Gezilecek Yerler - Beyazıt’ta Gezilecek Sokaklar ve Fotoğraf Çekilecek Tarihi Turistik Yerler Nereler, Nasıl Gidilir?
Beyazıt gezilecek yerler özellikle Beyazıt’a yolu düşenler tarafından sıklıkla araştırılıyor. Beyazıt tarihi yerler ve müzeler açısından dolu olduğu için yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oluyor. Beyazıt gezi rotası oluşturmak isteyen vatandaşlar bu nedenle Beyazıt nerede ve Beyazıt’a nasıl gidilir diye düşünüyor. Bu yazımızda sizin için Beyazıt’ta gezilecek yerler ve sokaklar nerede, Beyazıt’a yakın yerler nerelerdir gibi soruların yanıtlarını derledik.
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Beyazıt'ta gezilecek yerler ve sokaklar oldukça meşhur. Üstelik Beyazıt tarihi yerler ve müzeler açısından donatılmış olduğundan fotoğraf çekilecek birbirinden güzel alanlar bulabilirsiniz. Siz de eğer Beyazıt gezilecek yerler hakkında bilgi edinmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Beyazıt gezi rotası oluşturmak istiyorsanız yazımızı okumaya devam edebilirsiniz. Peki, Beyazıt nerede? Beyazıt'a yakın yerler nereler ve Beyazıt'a nasıl gidilir sorularının yanıtı, yazımızın devamında sizinle.
Beyazıt Nerede?
Beyazıt, İstanbul'un Fatih ilçesinde yer alıyor. Tarihi Yarımada içerisinde yer alan pek çok tarihi yapıya yakın konumda bulunması nedeni ile dikkat çeken Beyazıt, Osmanlı İmparatorluğu döneminden kalan değerli yapılara da ev sahipliği yapıyor.
Beyazıt'a Nasıl Gidilir?
İstanbul'un en uğrak noktaları arasında yer alan Beyazıt'a toplu taşıma ile kolaylıkla ulaşım sağlayabilirsiniz. Beyazıt Meydanı'na giden metro, otobüs ve tramvay bulunuyor. Beyazıt Meydanı'nın yakınından geçen otobüsler ise şu şekilde:
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Beyazıt'ta Gezilecek Yerler Nelerdir?
Tarihi Yarımada'nın en eşsiz semtlerinden biri olan Beyazıt, görülmeye değer pek çok yapıya ev sahipliği yapıyor. Beyazıt gezi rotası içerisine almanız gereken yerleri şu şekilde sıralayabiliriz:
Sahaflar Çarşısı: Osmanlı döneminden günümüze kadar ulaşan kitapçıların bulunduğu en eski çarşıdır. Hakkaklar Çarşısı olarak da bilinen Sahaflar Çarşısı, mutlaka ziyaret etmeniz gereken yerler arasında yer alıyor.
Kapalı Çarşı: Dünyanın en büyük ve en eski çarşısı olarak bilinen Kapalı Çarşı'nın bir kapısı da Beyazıt'ta bulunuyor. Her yıl milyonlarca kişinin ziyaret ettiği bir yer olan Kapalı Çarşı'yı mutlaka görmelisiniz.
Beyazıt Kulesi: 1749 yılı içerisinde yangınları gözlemleyerek haber vermek amacı ile inşa edilen Beyazıt Kulesi, İstanbul Üniversitesi'nin merkez kampüsünde yer alıyor.
Beyazıt Hamamı: 15. yüzyıl içerisinde inşa edilmiş olan Beyazıt Hamamı, Hürrem Sultan tarafından yaptırılmıştır. Günümüzde ise bu hamam İstanbul Üniversitesi'ne aittir.
Bayezid Camii: Osmanlı mimarisinin erken döneminde yapılmış eserlerinden biri olan cami, semtin simgelerinden biridir. Aynı zamanda Bayezid Camii, Sultan II. Bayezid tarafından inşa ettirilmiştir.
Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi: 1968 yılında Sultan Selim Medresesi içerisinde Türk Yazı Sanatları Müzesi adı ile açılan müze, Bayezid Medresesi'nin onarım görmesinin ardından buraya taşınmış ve Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi adını almıştır. Müze içerisinde ünlü hattatlara ait olan levhalar, tuğralar, kumaş, cam, maden gibi malzemelerin üzerine yazılmış eserler ve Kur'an sergileniyor.