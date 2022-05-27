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Giriş Tarihi: 27.5.2022 22:46 Son Güncelleme: 27.5.2022 22:47

Beyazıt magandaları tutuklandı, 18 şehir eşkıyası cezaevine gönderildi

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Beyazıt magandaları tutuklandı, 18 şehir eşkıyası cezaevine gönderildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beyazıt'taki silahlı çatışmayla ilgili gözaltına alınan 28 kişiden 21’ini tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti. Hakimlik ise 18 kişi hakkında tutuklama kararı verdi. 6 kişi savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 4 kişi hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandı. Firari 5 şüpheli ise aranıyor.

Beyazıt Çadırcılar Sokak'ta 96 ve 97 numarada bulunan işyerleri çalışanları arasında silahlı çatışma çıkmış, dakikalarca süren ve cep telefonu kameralarıyla görüntülenen silahlı çatışmada 7 kişi yaralanmıştı.

Olayla ilgisi olmayan Azerbaycan asıllı Kamran Dadaşzade (53) de isabet eden kurşunlardan yaralanmıştı. Elektrikçilik yaptığı, aynı zamanda dizilerde oynadığı belirlenen Dadaşzade, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


DÜKKANI PAYLAŞAMADILAR
İki yıl önce bir ayakkabı dükkanının paylaşımı sırasında yaşanan yaralama olayından dolayı iki grup arasında husumet olduğu belirlendi.
Olayla ilgili gözaltına alan 28 kişi, Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğinde 4 gün süren sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Beyazıt'taki çatışma ağır yaralanan 53 yaşındaki oyuncu hayatını kaybetti

İSTANBUL ADLİYESİ'NE GETİRİLDİLER!

12 kişi bir gruptan, 16 kişi diğer gruptan olmak üzere toplam 28 şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında Asayiş Şube Müdürlüğünden çıkarılarak İstanbul Adliyesine getirildi.

Şüphelilerden çoğunun daha önce suç kaydı olduğu tespit edildi.

SAVCILIK 21'İNİN TUTUKLANMASINI İSTEDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 şüpheliden 21'ini "kasten öldürme" ve "kasten silahla yaralama" suçlarından tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.

1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı isteyen savcılık, 6 şüpheliyi ise ifadelerini aldıktan sonra serbest bıraktı. Şüphelilerden birinin hastanede polis gözetiminde olduğu belirtildi. Savcılık, firari 5 şüphelinin de tutuklamaları için yakalama emri çıkarılmasını talep etti.

18 KİŞİ TUTUKLANDI!
Sulh Ceza Hakimliği ise 18 kişi hakkında tutuklama kararı verdi. 4 kişiyi adli kontrol şartıyla serbest bırakan hakimlik, 5 kaçak hakkında da yakalama emri çıkardı.


İki taraf ifadelerinde, kendilerine ateş açıldığını ve kendilerini korumak için karşılık verdiklerini savundu.

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Beyazıt magandaları tutuklandı, 18 şehir eşkıyası cezaevine gönderildi
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