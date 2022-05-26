Beyazıt'taki çatışma ağır yaralanan 53 yaşındaki oyuncu hayatını kaybetti

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Fatih Beyazıt’ta iki esnaf grup arasında çıkan silahlı çatışmada ağır yaralanan Kamran Dadaşzade (53) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Dadaşzade'nin daha önceden birçok dizi ve filmde rol almış bir oyuncu olduğu ortaya çıktı.
"BÖYLE BİR ÖLÜM HAK ETMEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"
Umut Oyuncuları Tiyatrosu sahibi Ayhan Ünlü, arkadaşı Kamran Dadaşzade'nin ölümüne inanamadıklarını söyleyerek, "Karıncayı incitmeyecek bir insandı, dört dörtlük bir insandı. 3.5 yıllık bir arkadaşlığımız vardı adamın hayatı dizi ve oyunculuktu. Onun yanı sıra elektrik işiyle uğraşıyordu. Beyazıt'a elektrik tadilatı için gitti. Eşine ben bugün geç çıkacağım demiş. Olayın ortasında kalmış. Orada kendisini savunamıyor ve kafasından vuruluyor. Sonra hastaneye kaldırılıyor. Orada dün saat 10.30'da vefat ediyor. Çok saçma bir ölüm oldu. Cenazesi İstanbul'da defnedilecek. Kendisi Azerbaycan'da tanınan ve bilenen bir oyuncuydu. Özel bir Türk televizyonunda dizide oynamıştı. O dizide Azerbaycan cumhurbaşkanını oynamıştı. Şu an herkes şokta beni arıyorlar olayın aslı var mı diye. Çünkü milleti inandıramıyoruz böyle bir ölüm nasıl olur diye. Sessiz bir insandı. 10 lirası varsa 5 lirasını sana verebilecek bir insandı. Yeri geldi mi aç tok çalıştık. Sen nasılsan o da öyleydi. Karşısındaki insana göre biriydi. Şoktayız. Böyle bir ölüm hak etmediğini düşünüyorum" diye konuştu.