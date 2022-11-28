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Giriş Tarihi: 28.11.2022 15:01 Son Güncelleme: 28.11.2022 15:01

Beyazlar Kaç Derecede Yıkanır? Beyaz Çamaşırlar Çamaşır Makinesinde Kaç Derecede, Hangi Programda Ve Nasıl Yıkanır?

Beyazlar kaç derecede yıkanır sorusu ev işleri ile haşır neşir olan bireylerin sıklıkla araştırdığı konulardan birisidir. Tertemiz beyaz çamaşırlar için beyazlar hangi programda yıkanır bilmek, beyazlar nasıl yıkanır buna dair bilgiye sahip olmak gereklidir. Peki, beyazlar 40 derecede yıkanır mı? Çamaşır makinesinde beyazlar 60’ta çeker mi? Bu soruların ve beyaz çamaşırlar kaç devirde sıkılır sorusunun yanıtlarını sizler için derleyip hazırladığımız içerikte bulabilirsiniz.

Beyazlar Kaç Derecede Yıkanır? Beyaz Çamaşırlar Çamaşır Makinesinde Kaç Derecede, Hangi Programda Ve Nasıl Yıkanır?

Beyazlar kaç derecede yıkanır sorusunun yanıtlarını bilmek, sakız gibi bembeyaz çamaşırlara sahip olmak istiyorsanız faydalı olacaktır. Ev işleri konusunda en sık sorulan suallerin başında beyazlar hangi programda yıkanır vardır. Bir yandan çamaşırlar temizlenirken bir yandan çekmemesi için beyazlar 40 derecede yıkanır mı ve beyazlar 60'ta çeker mi sorularının yanıtlarını öğrenmek gerekmektedir. Peki, beyazlar nasıl yıkanır? Beyaz çamaşırlar kaç devirde sıkılır? Yanıtlara hep birlikte göz gezdirelim.

Beyazlar Hangi Programda Yıkanır?

Sakız gibi bembeyaz çamaşırlar ev temizliğinin en önemli unsurlarından birisidir. Ev işleri ile haşır neşir olan herkes beyaz kıyafet ve çamaşırların yıkanma işlemine ayrıca hassas davranmaktadır. Renginde dolayı kolay kirlenen beyaz çamaşırlar, doğru ısı ve programda yıkandığı vakit bembeyaz olacaktır. Beyazlar kirlenmeye en müsait çamaşırlar grubundan olduğu için yüksek ısıda ve uzun programlarda yıkanması uygundur. 40 dereceden düşük ısıda beyazları yıkamak, renklerinin grileşmesine neden olur, özellikle pamuklu kumaşlarda sıklıkla karşılaşılan bir durumdur.

Pamuklu beyaz çamaşırlar en az 50 en fazla 70 derecede, pamuklu programda yıkanmalıdır. Beyaz iç çamaşırları ise yine en az 50 derece olmak üzere 90 dereceye kadar yüksek ısılarda yıkanabilir. Yünlü ve ipek kumaşlar beyaz dahi olsa yüksek ısıda yıkanmamalıdır, çünkü küçülüp çekebilirler. Yünlü beyazlar için en ideal ısı 40 derece, program ise hassas çamaşırlar programıdır.

Beyazlar Hangi Devirde Sıkılmalı?

Çamaşır makinelerinde devir ayarı, yıkanan çamaşırın ya da kumaşın türüne göre değiştirilmelidir. Bu konuda çamaşırların renginden ziyade kumaşının türüne göre davranılmalıdır, yıkanan beyazlar ipek, yün ve diğer hassas kumaşlardan ise devir ayarı düşürülmeli en fazla 600 devirde sıkılmalıdır. Pamuklu ve sentetik beyazlar için ise 800 ve 1000 devirde sıkma işlemi yapılmalıdır.

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Beyazlar Kaç Derecede Yıkanır? Beyaz Çamaşırlar Çamaşır Makinesinde Kaç Derecede, Hangi Programda Ve Nasıl Yıkanır?
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