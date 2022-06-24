Beyin Cerrahı Maaşı 2022 - En Yüksek Ve En Düşük Beyin Cerrahı Maaşları Ne Kadar?

Beyin cerrahı maaşları 2022 yılında en yüksek doktor maaşları arasında yer alıyor. Devlette ve özelde kendilerine iş alanı bulabilen beyin cerrahlarının maaşları her yıl zam oranlarından da etkilenmektedir. Enflasyon oranları ve yıllık zam oranları nedeniyle bu yıl zam alan meslek grupları içerisinde yer alıyorlar. En yüksek ve en düşük beyin cerrahı maaşları ne kadar sorularını sizler için araştırdık ve paylaştık.

Beyin Cerrahı Maaşı

Beyin cerrahı olarak görev yapan doktorlar uzman statüsünde olan kişilerdir. Devlet hastanelerinde ve özel hastanelerde en önemli uzman doktorlar içerisinde yer alırlar. Tıp Fakültesini bitirdikten sonra TUS sınavına giren doktorlar beyin cerrahisi üzerine uzmanlaşırlar.

Uzmanlık eğitimlerinden sonra hastanelerde beyin cerrahı olarak çalışmaya başlarlar. Çalışma yeri olarak tercihlerini kamu hastanelerinden ya da özel hastanelerden yana yapabilirler. Kamu hastanelerinde çalışan beyin cerrahları maaşlarını devletten alırlar.

Beyin Cerrahı Maaşları

Beyin cerrahlarının maaşları en çok merak edilen maaşlar arasındadır. Güncel olarak bakıldığında beyin cerrahlarının 17 bin 390 TL ile 23 bin 840 TL arasında maaş aldıklarını söylemek mümkündür. Ancak doktorlukta ne kadar zaman çalıştıkları son derece önemli konulardan biridir.

En Yüksek ve En Düşük Beyin Cerrahı Maaşları Ne Kadar?

Yeni göreve başlayan bir beyin cerrahının maaşı 17 bin 390 TL düzeyindedir. En yüksek ise 23 bin 840 TL civarındadır. Maaşlara etki eden birçok unsur bulunuyor. Yıl içerisinde yapılan zamlarla birlikte maaşlarda güncellemeler de yapılabilmektedir.