Beyin her yaşta yenilenebilir

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"Yaşlandıkça zihinsel beceriler körelir" inanışı tarih oluyor. ABD'nin Texas Dallas Üniversitesi'nden araştırmacılar, insan beyninin neredeyse her yaşta kendini yenileyebileceğini kanıtladı. Yaşları 19 ile 94 arasında değişen 4 bin kişi üzerinde yürütülen çalışma ile yaş ve beyin gerilemesi arasındaki ilişki araştırıldı. Günde 5 ila 15 dakika zihinsel egzersiz yapan katılımcıların beyin sağlığında olumlu gelişmeler gözlendi. Özellikle 80'li yaşlardaki katılımcılardaki olumlu değişim, beynin ileri yaşlarda da gelişmeye devam ettiğini gösterdi.