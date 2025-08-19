Beyin sağlığı için beslenmenizi düzenleyin!

Bilim insanları, beslenmenin vücut fonksiyonlarının korunması ve beynin sağlıklı işleyişi açısından önemli olduğunu belirtiyor. Proteinin, beyin ve ruh sağlığı açısından hayatı rol oynadığını ifade eden Dr. Sanam Hafeez, günlük hem bitkisel hem de hayvansal kaynaklardan protein alınabileceğini belirtti. "Yeterli protein içeren dengeli bir beslenme, bilişsel işlevi ve duygusal dengeyi destekler" diyen Hafeez, sosyal medyada önerilen aşırı protein kullanımı konusunda ise uyardı. Uzmanlara göre, yeterli protein tüketmek, sağlıklı bir ruh halini desteklemeye yardımcı oluyor.