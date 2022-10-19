Beyin tümörü alınırken uyanık tutuldu

İstanbul'dayaşayan Ali Osman Kantar (40), 2010'da geçirdiği baygınlıkla beyninde tümör başlangıcı olduğunu öğrendi. Ameliyatın ardından 10 gün hafızası, 6 ay kadar da sağ tarafında felç yaşayan Kantar, 9 yıl sonra yeniden nöbet geçirmeye başladı. Geçtiğimiz 14 Mayıs'ta sağ ayağında krampla uyanan Kantar, bu kez de beynindeki tümörün büyüdüğünü ve ameliyat olması gerektiğini öğrendi.Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Hastanesi'nde planlanan ameliyatın, tümörün riskli bir bölgede olması nedeniyle uyanık olarak yapılması gerekiyordu. 27 Eylül'de 5 saat süren bir operasyonla başarılı bir şekilde ameliyat edilen Kantar, SABAH'a konuştu: "Ameliyatta bana kolunu kaldır, parmaklarını sık gibi komutlar verdiler. Ağrı duymadım. Ameliyatın başladığını bile anlamadan bittiğini söylediler."Beyin Cerrahı Prof. Dr. Ahmet Murat Müslüman ise "Tümör vücudun hareket merkezinin hemen dibindeydi. Hastanın ameliyatta felç olması ve konuşma yetisini kaybetme riski vardı. Bunu minimuma indirmek için uyanık ameliyat ettik" dedi.